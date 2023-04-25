https://crimea.ria.ru/20230425/korabli-chf-zaminirovali-morskie-podstupy-k-krymu-1128343942.html

Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму

Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму

Корабли Черноморского флота в рамках плана боевой подготовки провели морские учения по постановке и уничтожению минных заграждений у побережья Крыма, а также... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T11:18

2023-04-25T11:18

2023-04-25T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота в рамках плана боевой подготовки провели морские учения по постановке и уничтожению минных заграждений у побережья Крыма, а также артиллерийские стрельбы по различным целям-угрозам. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Учебные минные заграждения установили на маршрутах возможных действий сил условного противника возле побережья Крыма. Этим занимались три больших десантных корабля (БДК) "Ямал", "Цезарь Куников" и "Орск". Задача провести разведку и разминировать участок была поставлена перед морскими тральщиками "Иван Голубец", "Ковровец" и "Георгий Курбатов". Одновременно корабли открывали огонь, завидев угрозу.Также моряки потренировались подрывать плавающие мины с помощью гранат и подводного стрелкового оружия, пистолетов и автоматов.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба за живучесть: морской тральщик ЧФ выполнил задачи в Черном море Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для Крыма

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2023

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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, черное море