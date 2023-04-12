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В Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФ
В Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФ - РИА Новости Крым, 12.04.2023
В Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФ
Памятную доску командиру большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников", капитану 3 ранга Александру Чирве, погибшему в ходе боев на Мариупольском... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T17:46
2023-04-12T17:46
2023-04-12T17:46
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
подвиги героев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Памятную доску командиру большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников", капитану 3 ранга Александру Чирве, погибшему в ходе боев на Мариупольском направлении, открыли в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.Мемориальная доска появилась на фасаде школы №17 в Балаклавском районе Севастополя, где учился Александр Чирва.На церемонии присутствовали педагоги, ученики школы и юнармейцы, а также командование и военнослужащие соединения десантных кораблей Черноморского флота.По словам командира 197-й бригады десантных кораблей, капитана 1 ранга Владислава Горского, "за все время командования Александра Григорьевича БДК "Цезарь Куников" не сорвал ни одной задачи".Сослуживцы вспоминают Чирву как грамотного и справедливого человека и военнослужащего, который "всегда во всем давал совет" в нужной ситуации.Бывший одноклассник Александра Сергей говорит: "Саша с детства имел в себе симбиоз жизнерадостного и дружелюбного человека, в то же время, еще будучи в школьном возрасте, имел серьезные взгляды и амбиции будущего офицера".За мужество, отвагу и самоотверженность Александр Чирва посмертно награжден Орденом Мужества.Памятную доску в честь героя открыли под звуки оркестра штаба ЧФ. Мероприятие завершилось прохождением роты почетного караула Черноморского флота.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВОВ Севастополе простились с разведчиком из ЧВК "Вагнер"На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), подвиги героев, новости крыма, общество, сво, армия и флот, утраты
В Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФ
Памятную доску командиру БДК "Цезарь Куников" Александру Чирве открыли в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Памятную доску командиру большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников", капитану 3 ранга Александру Чирве, погибшему в ходе боев на Мариупольском направлении, открыли в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Мемориальная доска появилась на фасаде школы №17 в Балаклавском районе Севастополя, где учился Александр Чирва.
"Состоялось торжественное открытие памятной доски командиру большого десантного корабля "Цезарь Куников" капитану 3 ранга Александру Чирве, который погиб при выполнении боевых задач по обеспечению группировки российских сил, проводящих специальную военную операцию на Мариупольском направлении", – сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
На церемонии присутствовали педагоги, ученики школы и юнармейцы, а также командование и военнослужащие соединения десантных кораблей Черноморского флота.
По словам командира 197-й бригады десантных кораблей, капитана 1 ранга Владислава Горского, "за все время командования Александра Григорьевича БДК "Цезарь Куников" не сорвал ни одной задачи".
"Даже получив тяжелое ранение и потеряв много крови, он до последнего, пока не был эвакуирован с корабля, переживал за то, что происходит на корабле, спрашивал, как идет борьба с пожаром... Он останется в моей памяти и памяти моих подчиненных, сослуживцев молодым, улыбающимся", – сказал Горский.
Сослуживцы вспоминают Чирву как грамотного и справедливого человека и военнослужащего, который "всегда во всем давал совет" в нужной ситуации.
Бывший одноклассник Александра Сергей говорит: "Саша с детства имел в себе симбиоз жизнерадостного и дружелюбного человека, в то же время, еще будучи в школьном возрасте, имел серьезные взгляды и амбиции будущего офицера".
За мужество, отвагу и самоотверженность Александр Чирва посмертно награжден Орденом Мужества.
Памятную доску в честь героя открыли под звуки оркестра штаба ЧФ. Мероприятие завершилось прохождением роты почетного караула Черноморского флота.
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