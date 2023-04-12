https://crimea.ria.ru/20230412/v-sevastopole-otkryli-pamyatnuyu-dosku-pogibshemu-v-svo-komandiru-korablya-chf-1128142147.html

В Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФ

В Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФ - РИА Новости Крым, 12.04.2023

В Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФ

Памятную доску командиру большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников", капитану 3 ранга Александру Чирве, погибшему в ходе боев на Мариупольском... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T17:46

2023-04-12T17:46

2023-04-12T17:46

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

подвиги героев

новости крыма

общество

сво

армия и флот

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Памятную доску командиру большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников", капитану 3 ранга Александру Чирве, погибшему в ходе боев на Мариупольском направлении, открыли в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.Мемориальная доска появилась на фасаде школы №17 в Балаклавском районе Севастополя, где учился Александр Чирва.На церемонии присутствовали педагоги, ученики школы и юнармейцы, а также командование и военнослужащие соединения десантных кораблей Черноморского флота.По словам командира 197-й бригады десантных кораблей, капитана 1 ранга Владислава Горского, "за все время командования Александра Григорьевича БДК "Цезарь Куников" не сорвал ни одной задачи".Сослуживцы вспоминают Чирву как грамотного и справедливого человека и военнослужащего, который "всегда во всем давал совет" в нужной ситуации.Бывший одноклассник Александра Сергей говорит: "Саша с детства имел в себе симбиоз жизнерадостного и дружелюбного человека, в то же время, еще будучи в школьном возрасте, имел серьезные взгляды и амбиции будущего офицера".За мужество, отвагу и самоотверженность Александр Чирва посмертно награжден Орденом Мужества.Памятную доску в честь героя открыли под звуки оркестра штаба ЧФ. Мероприятие завершилось прохождением роты почетного караула Черноморского флота.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВОВ Севастополе простились с разведчиком из ЧВК "Вагнер"На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам

https://crimea.ria.ru/20230410/druzya-pogibshego-geroya-shvedovicha-ne-privyknu-govorit-pro-kirilla-byl-1128100601.html

севастополь

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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), подвиги героев, новости крыма, общество, сво, армия и флот, утраты