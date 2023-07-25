https://crimea.ria.ru/20230725/vsu-pytalis-atakovat-dvumya-nadvodnymi-bpla-korabl-chf-v-chernom-more-1130284527.html

ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном море

ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2023

ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном море

ВСУ в ночь на вторник попытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря. Об... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T11:01

2023-07-25T11:01

2023-07-25T11:17

патрульный корабль "сергей котов"

чф рф (черноморский флот российской федерации)

министерство обороны рф

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на вторник попытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет, подчеркнули в оборонном ведомстве. Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря. Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патрульный корабль "сергей котов", чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости