ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном море
Минобороны: ВСУ пытались атаковать двумя надводными БПЛА корабль ЧФ в Черном море
11:01 25.07.2023 (обновлено: 11:17 25.07.2023)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на вторник попытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря - в 370 км юго-западнее Севастополя", - говорится в сообщении.
В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.
"Корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - заключили в Минобороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря. Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.