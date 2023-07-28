https://crimea.ria.ru/20230728/tokmak-pod-ognem-vsu--pogibla-zhenschina-ranen-muzhchina-1130347548.html

Токмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчина

Токмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчина - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Токмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчина

Боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области, в результате атаки погибла женщина, еще один местный житель находится с... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T10:30

2023-07-28T10:30

2023-07-28T10:30

евгений балицкий

запорожская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области, в результате атаки погибла женщина, еще один местный житель находится с различными травмами в больнице. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Кроме того, по его информации, еще одну ракету, запущенную в сторону мирного города, сбили силы ПВО, третий снаряд не сдетонировал. Сейчас на месте работают саперы.Также повреждена газовая труба, идет ремонт.Накануне Балицкий также сообщал, что ситуация в регионе остается напряженной, ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области обостряется. За минувшие сутки войска Украины увеличили количество обстрелов, но вынуждены были отступить.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнерЕще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный жительСотни погибших боевиков и отбитые атаки ВСУ – ход спецоперации

запорожская область

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2023

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евгений балицкий, запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия