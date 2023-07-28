Токмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчина
Балицкий: в Токмаке из-за обстрела ВСУ кассетными боеприпасами погибла женщина
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области, в результате атаки погибла женщина, еще один местный житель находится с различными травмами в больнице. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Балицкий в своем Тelegram-канале.
Кроме того, по его информации, еще одну ракету, запущенную в сторону мирного города, сбили силы ПВО, третий снаряд не сдетонировал. Сейчас на месте работают саперы.
Также повреждена газовая труба, идет ремонт.
"Обстановка остается напряженной, наши подразделения контролируют времевское направление. Противник несет значительные потери, однако пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское", - отметил врио губернатора.
Накануне Балицкий также сообщал, что ситуация в регионе остается напряженной, ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области обостряется. За минувшие сутки войска Украины увеличили количество обстрелов, но вынуждены были отступить.
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