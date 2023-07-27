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ВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнер
ВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнер - РИА Новости Крым, 27.07.2023
ВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнер
На Белгородчине комбайнер попал под обстрел ВСУ на окраине поселка Красное Шебекинского городского округа, у мужчины осколочное ранение. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T16:04
2023-07-27T16:04
2023-07-27T15:30
новости
белгородская область
вячеслав гладков
сво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На Белгородчине комбайнер попал под обстрел ВСУ на окраине поселка Красное Шебекинского городского округа, у мужчины осколочное ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, пострадавшему была оказана необходимая врачебная помощь. Кроме того, осколками снарядов посечена сельскохозяйственная техника.На месте работают оперативные службы.ВСУ продолжают обстрелы приграничных регионов России. Так, 25 июля ВСУ выпустили 68 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, атаковали один из районов дроном-камикадзе, и несколько раз скидывали взрывчатку с беспилотников на мирные села.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую областьБелгородцев освободили от налогов за разрушенное имуществоВ Белгородской области простились с погибшей на Крымском мосту семьей
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, сво, обстрелы всу
ВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнер
Гладков: под обстрел ВСУ попал комбайнер в поселке Красное Шебекинского городского округа