https://crimea.ria.ru/20230727/vsu-obstrelyali-poselok-na-belgorodchine--ranen-kombayner-1130330942.html

ВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнер

ВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнер - РИА Новости Крым, 27.07.2023

ВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнер

На Белгородчине комбайнер попал под обстрел ВСУ на окраине поселка Красное Шебекинского городского округа, у мужчины осколочное ранение. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T16:04

2023-07-27T16:04

2023-07-27T15:30

новости

белгородская область

вячеслав гладков

сво

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На Белгородчине комбайнер попал под обстрел ВСУ на окраине поселка Красное Шебекинского городского округа, у мужчины осколочное ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, пострадавшему была оказана необходимая врачебная помощь. Кроме того, осколками снарядов посечена сельскохозяйственная техника.На месте работают оперативные службы.ВСУ продолжают обстрелы приграничных регионов России. Так, 25 июля ВСУ выпустили 68 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, атаковали один из районов дроном-камикадзе, и несколько раз скидывали взрывчатку с беспилотников на мирные села.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую областьБелгородцев освободили от налогов за разрушенное имуществоВ Белгородской области простились с погибшей на Крымском мосту семьей

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, вячеслав гладков, сво, обстрелы всу