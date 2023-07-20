https://crimea.ria.ru/20230720/v-belgorodskoy-oblasti-prostilis-s-pogibshey-na-krymskom-mostu-semey-1130191727.html

В Белгородской области простились с погибшей на Крымском мосту семьей

В Белгородской области простились с погибшей на Крымском мосту семьей - РИА Новости Крым, 20.07.2023

В Белгородской области простились с погибшей на Крымском мосту семьей

В городе Новый Оскол Белгородской области простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время теракта на Крымском мосту 17 июля... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T14:27

2023-07-20T14:27

2023-07-20T14:27

утраты

чп на крымском мосту

белгородская область

общество

теракт

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В городе Новый Оскол Белгородской области простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время теракта на Крымском мосту 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости.17 июля рано утром ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная часть моста. В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь была ранена. Сейчас она находится на лечении в Москве, ее состояние стабильное.Траурная церемония прошла на территории местной часовни. Проститься с погибшими супругами пришло много людей - часовня не смогла вместить всех, поэтому отпевание провели перед входом под шатром. Люди выражали свои соболезнования семье и поддерживали их. Также на месте дежурили врачи и психологи.Церемония продолжалась полтора часа. Проводить супругов Кулик приехали также губернатор региона Вячеслав Гладков и глава Новоосколького округа Андрей Гриднев. После службы без посторонних они общались с близкими погибших.Как сообщалось, после ЧП на Крымском мосту Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мостуПострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту

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крымский мост

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2023

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В Белгородской области простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост В Белгородской области простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост, передает корреспондент РИА Новости. Маленькая часовня не смогла вместить всех пришедших на прощание, поэтому траурную церемонию провели перед входом в часовню под шатром. Присутствовал губернатор. 2023-07-20T14:27 true PT0M31S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, чп на крымском мосту, белгородская область, общество, теракт, крым, крымский мост, видео