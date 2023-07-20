https://crimea.ria.ru/20230720/v-belgorodskoy-oblasti-prostilis-s-pogibshey-na-krymskom-mostu-semey-1130191727.html
В Белгородской области простились с погибшей на Крымском мосту семьей
В Белгородской области простились с погибшей на Крымском мосту семьей - РИА Новости Крым, 20.07.2023
В Белгородской области простились с погибшей на Крымском мосту семьей
В городе Новый Оскол Белгородской области простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время теракта на Крымском мосту 17 июля... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T14:27
2023-07-20T14:27
2023-07-20T14:27
утраты
чп на крымском мосту
белгородская область
общество
теракт
крым
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130191918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77cf64c6826fd2b2370ec44148ba9090.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В городе Новый Оскол Белгородской области простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время теракта на Крымском мосту 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости.17 июля рано утром ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная часть моста. В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь была ранена. Сейчас она находится на лечении в Москве, ее состояние стабильное.Траурная церемония прошла на территории местной часовни. Проститься с погибшими супругами пришло много людей - часовня не смогла вместить всех, поэтому отпевание провели перед входом под шатром. Люди выражали свои соболезнования семье и поддерживали их. Также на месте дежурили врачи и психологи.Церемония продолжалась полтора часа. Проводить супругов Кулик приехали также губернатор региона Вячеслав Гладков и глава Новоосколького округа Андрей Гриднев. После службы без посторонних они общались с близкими погибших.Как сообщалось, после ЧП на Крымском мосту Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мостуПострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту
белгородская область
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130191918_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_4e6c72b4e9336fcddd332567b23de457.jpg.webp
В Белгородской области простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост
В Белгородской области простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост, передает корреспондент РИА Новости. Маленькая часовня не смогла вместить всех пришедших на прощание, поэтому траурную церемонию провели перед входом в часовню под шатром. Присутствовал губернатор.
2023-07-20T14:27
true
PT0M31S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, чп на крымском мосту, белгородская область, общество, теракт, крым, крымский мост, видео
В Белгородской области простились с погибшей на Крымском мосту семьей
В Белгородской области простились с погибшей при теракте на Крымском мосту семейной парой
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В городе Новый Оскол Белгородской области простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время теракта на Крымском мосту 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
17 июля рано утром ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная часть моста. В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь была ранена. Сейчас она находится на лечении в Москве, ее состояние стабильное.
Траурная церемония прошла на территории местной часовни. Проститься с погибшими супругами пришло много людей - часовня не смогла вместить всех, поэтому отпевание провели перед входом под шатром. Люди выражали свои соболезнования семье и поддерживали их. Также на месте дежурили врачи и психологи.
Церемония продолжалась полтора часа. Проводить супругов Кулик приехали также губернатор региона Вячеслав Гладков и глава Новоосколького округа Андрей Гриднев. После службы без посторонних они общались с близкими погибших.
Как сообщалось, после ЧП на Крымском мосту Следственный комитет России возбудил уголовное дело
о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста
, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
Читайте также на РИА Новости Крым: