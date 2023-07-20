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Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву
14-летняя девочка, которая была ранена при теракте на Крымском мосту 17 июля, доставлена для лечения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T10:45
2023-07-20T10:45
крым
чп на крымском мосту
крымский мост
происшествия
общество
здравоохранение в россии
москва
минздрав рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. 14-летняя девочка, которая была ранена при теракте на Крымском мосту 17 июля, доставлена для лечения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Всю информацию о ситуации на Крымском мосту и Керченской переправе в режиме реального времени можно найти здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка погибла при ударе беспилотника по КрымуКак атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный экспертВласти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов
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крым, чп на крымском мосту, крымский мост, происшествия, общество, здравоохранение в россии, москва, минздрав рф, новости
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву

Минздрав: пострадавшая от теракта на Крымском мосту девочка доставлена в Москву на лечение

10:45 20.07.2023
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Depositphotos.com AlexLipa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. 14-летняя девочка, которая была ранена при теракте на Крымском мосту 17 июля, доставлена для лечения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
"Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно", - сказал Кузнецов.
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
Всю информацию о ситуации на Крымском мосту и Керченской переправе в режиме реального времени можно найти здесь.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
17 июля, 07:18
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
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