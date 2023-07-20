https://crimea.ria.ru/20230720/postradavshaya-pri-terakte-na-krymskom-mostu-devochka-dostavlena-v-moskvu-1130184963.html

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в Москву

14-летняя девочка, которая была ранена при теракте на Крымском мосту 17 июля, доставлена для лечения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T10:45

2023-07-20T10:45

2023-07-20T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. 14-летняя девочка, которая была ранена при теракте на Крымском мосту 17 июля, доставлена для лечения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Всю информацию о ситуации на Крымском мосту и Керченской переправе в режиме реального времени можно найти здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка погибла при ударе беспилотника по КрымуКак атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный экспертВласти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристов

https://crimea.ria.ru/20230717/semya-iz-belgorodskoy-oblasti-pogibla-pri-chp-na-krymskom-mostu-1130100947.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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