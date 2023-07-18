https://crimea.ria.ru/20230718/kak-atakovali-krymskiy-most-i-chem-ego-zaschitit---voennyy-ekspert-1130143336.html

Как атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный эксперт

Как атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный эксперт - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Как атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный эксперт

Украина атаковала Крымский мост надводными беспилотниками, которые могут нести значительно больше взрывчатки, чем предыдущие модели, при этом готовили теракт... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T14:15

2023-07-18T14:15

2023-07-18T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Украина атаковала Крымский мост надводными беспилотниками, которые могут нести значительно больше взрывчатки, чем предыдущие модели, при этом готовили теракт западные спецслужбы, а координировал процесс американский беспилотник в небе над Черным морем. Такую версию в эфире канала "Sputnik на русском" озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Модернизированные беспилотники"Крымский мост - одна из главных целей Украины. Он не давал Киеву покоя еще до того, как началась спецоперация. Были разные планы по его уничтожению. Но воздушное пространство и наземная составляющая перекрыты, потому использовали модернизированные морские беспилотники с гораздо большим количеством взрывчатки, нежели те, которые атаковали, например, Севастополь", - говорит эксперт.По его мнению, морские дроны (к производству которых, вероятнее всего, тоже причастны американцы и англичане) сошли с одного из судов, находившихся вблизи от моста в Черном море. Довести их незамеченными из украинских портов по морю было бы практически невозможно, а вот короткий быстрый маневр имел шанс обойти радиотехническое и гидроакустическое наблюдение, и это сработало. Дандыкин убежден, что эта осечка - повод усилить защиту на воде.Беспилотник США над Черным морем"Без Великобритании и США здесь не обошлось. Был задействован стратегический американский беспилотник, который постоянно висит над водами Черного моря. И, скорее всего, это проводка из космоса. Это очень дорогостоящий американский дрон - сотни и сотни миллионов долларов, он вылетает обычно из Средиземного моря и может находиться более суток на большой высоте в небе. Возможности контролировать пространство и наводить у него очень большие", - продолжает эксперт.По его словам, в отличие от американского беспилотника MQ-9 "Жнец", упавшего в Черное море в марте в результате умелых действий российских летчиков , этот - еще более современный и не пересекает запретную зону. При этом средства борьбы с такими аппаратами у РФ все же есть."Вопрос эффективности нашей РЭБ не вызывает сомнения. Работают очень хорошо, это отмечают и сами враги. Так или иначе, есть возможность добраться и до этих очень далеких странников", - убежден гость эфира.Защитить Крымский мост"У входа в Севастопольскую бухту установлены боновые заграждения или противолодочные сети. Они закрываются и открываются, когда проходят корабли. Для того, чтобы не проникали диверсанты. Но представьте себе длину Крымского моста - это километры и километры. Кроме того, здесь судоходное движение", - отсекает такой вариант защиты военный эксперт.По его словам, один из вариантов - превентивное сбрасывание в воду боевых гранат с определенной периодичностью. Такая практика применялась ранее противодиверсионными службами на отечественных военных кораблях для того, чтобы глушить возможных подводных диверсантов. Однако теперь водолазов к морским диверсиям привлекают все реже, заменяя их беспилотными аппаратами.Утром в понедельник глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. При ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, выжила и получила ранения их 14-летняя дочь. Девочке оказывают помощь, опасности для ее жизни нет. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста

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