Белгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество
Власти Белгорода отменили для жителей налоги на разрушенное имущество и землю
17:31 26.07.2023 (обновлено: 17:32 26.07.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Жители Белгорода, утратившие имущество при обстрелах ВСУ или из-за террористических актов, не будут платить налоги на землю и имущество, сообщает пресс-служба белгородского городского совета.
"Льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество. Перечни объектов в адрес Федеральной налоговой службы Белгородской области будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года – не позднее 1 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
Соответствующая инициатива принадлежит губернатору области Вячеславу Гладкову. Норма охватывает объекты недвижимости жилого и нежилого назначения.
Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло постановление о мерах поддержки предпринимателей приграничных территорий Белгородской области в виде предоставления отсрочки по налогам и сборам.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью артиллерии, минометов и дронов, в результате есть инфраструктурные повреждения, раненые и погибшие. 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами.
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