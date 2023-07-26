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Белгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Белгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество
Белгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Белгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество
Жители Белгорода, утратившие имущество при обстрелах ВСУ или из-за террористических актов, не будут платить налоги на землю и имущество, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T17:31
2023-07-26T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Жители Белгорода, утратившие имущество при обстрелах ВСУ или из-за террористических актов, не будут платить налоги на землю и имущество, сообщает пресс-служба белгородского городского совета.Соответствующая инициатива принадлежит губернатору области Вячеславу Гладкову. Норма охватывает объекты недвижимости жилого и нежилого назначения.Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло постановление о мерах поддержки предпринимателей приграничных территорий Белгородской области в виде предоставления отсрочки по налогам и сборам.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью артиллерии, минометов и дронов, в результате есть инфраструктурные повреждения, раненые и погибшие. 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиВ Белгородской области ввели дополнительные меры безопасностиВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей
https://crimea.ria.ru/20230704/pryamoe-popadanie-v-dom-boeviki-vsu-obstrelyali-selo-pod-belgorodom-1129810261.html
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, общество, новости, налоги, россия
Белгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество

Власти Белгорода отменили для жителей налоги на разрушенное имущество и землю

17:31 26.07.2023 (обновлено: 17:32 26.07.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Жители Белгорода, утратившие имущество при обстрелах ВСУ или из-за террористических актов, не будут платить налоги на землю и имущество, сообщает пресс-служба белгородского городского совета.
"Льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество. Перечни объектов в адрес Федеральной налоговой службы Белгородской области будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года – не позднее 1 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
Соответствующая инициатива принадлежит губернатору области Вячеславу Гладкову. Норма охватывает объекты недвижимости жилого и нежилого назначения.
Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло постановление о мерах поддержки предпринимателей приграничных территорий Белгородской области в виде предоставления отсрочки по налогам и сборам.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью артиллерии, минометов и дронов, в результате есть инфраструктурные повреждения, раненые и погибшие. 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами.
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