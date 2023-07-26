https://crimea.ria.ru/20230726/belgorodtsev-osvobodili-ot-nalogov-za-razrushennoe-imuschestvo-1130315644.html

Белгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество

Белгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Белгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество

Жители Белгорода, утратившие имущество при обстрелах ВСУ или из-за террористических актов, не будут платить налоги на землю и имущество, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T17:31

2023-07-26T17:31

2023-07-26T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Жители Белгорода, утратившие имущество при обстрелах ВСУ или из-за террористических актов, не будут платить налоги на землю и имущество, сообщает пресс-служба белгородского городского совета.Соответствующая инициатива принадлежит губернатору области Вячеславу Гладкову. Норма охватывает объекты недвижимости жилого и нежилого назначения.Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло постановление о мерах поддержки предпринимателей приграничных территорий Белгородской области в виде предоставления отсрочки по налогам и сборам.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью артиллерии, минометов и дронов, в результате есть инфраструктурные повреждения, раненые и погибшие. 22 июля украинские боевики обстреляли село Журавлевка в Белгородском районе кассетными боеприпасами. Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиВ Белгородской области ввели дополнительные меры безопасностиВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей

https://crimea.ria.ru/20230704/pryamoe-popadanie-v-dom-boeviki-vsu-obstrelyali-selo-pod-belgorodom-1129810261.html

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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, общество, новости, налоги, россия