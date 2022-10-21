https://crimea.ria.ru/20221021/v-belgorodskoy-oblasti-vveli-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-1125033574.html
В Белгородской области ввели дополнительные меры безопасности
В Белгородской области ввели дополнительные меры безопасности - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Белгородской области ввели дополнительные меры безопасности
Власти Белгородской области по итогам заседания оперативного штаба приняли решение рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T20:44
2022-10-21T20:44
2022-10-21T20:44
белгородская область
военное положение в новых регионах россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Власти Белгородской области по итогам заседания оперативного штаба приняли решение рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм собственности в приграничных районах области и в Белгороде на дистанционный формат работы, сообщил в пятницу в ходе прямого эфира на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков."Сегодня на оперативном штабе, который в рамках реализации указа президента проводили, приняли решение рекомендовать работодателям в приграничных районах и в Белгороде дистанционный формат работы для работников предприятий всех форм собственности, но без ущерба для деятельности учреждений, организаций, предприятий", - сообщил Гладков.В качестве альтернативы глава региона предложил ввести на предприятиях в Белгороде и приграничных районах гибкий график работы. Накануне Гладков отмечал, что власти Белгородской области также рекомендуют школам продлить осенние каникулы еще на одну неделю."Усиливаем меры по охране объектов энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства и других особо важных объектов, - написал Гладков по итогам заседания. - Каникулы в общеобразовательных учреждениях продлены ещё на одну неделю. По окончании каникул до 1 декабря в школах и колледжах девяти приграничных муниципальных образований, а также города Белгорода и Яковлевского городского округа будет продолжено дистанционное обучение. В детских садах этих 11 муниципальных образований будут работать дежурные группы. ⠀Также Московская область готова принять более 500 жителей приграничных районов Белгородской области, сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По информации Вячеслава Гладкова, власти региона помогут с переездом жителям приграничных территорий и города Белгорода.В пресс-службе пояснили, что пункты временного проживания для жителей приграничных районов Белгородской области будут организованы в трех городских округах на базах детских оздоровительных лагерей. "С теплотой, вниманием и заботой примем тех, кому тяжело, чтобы люди могли выдохнуть, успокоиться, почувствовать себя в безопасности и поменьше переживать. Мы всегда рядом, будем держаться вместе и помогать", - добавил губернатор.В свою очередь Гладков отметил, что "запрос жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении будет удовлетворен". "Мы готовы предоставить транспорт", - написал он.
https://crimea.ria.ru/20221021/vsu-obstrelyali-zavod-v-shebekino-gorit-lakokrasochnyy-zavod-1125032626.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, военное положение в новых регионах россии, всу (вооруженные силы украины)
В Белгородской области ввели дополнительные меры безопасности
Белгородские власти рекомендуют перевести работников в приграничных районах на удаленку
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Власти Белгородской области по итогам заседания оперативного штаба приняли решение рекомендовать работодателям перевести сотрудников предприятий всех форм собственности в приграничных районах области и в Белгороде на дистанционный формат работы, сообщил в пятницу в ходе прямого эфира на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня на оперативном штабе, который в рамках реализации указа президента проводили, приняли решение рекомендовать работодателям в приграничных районах и в Белгороде дистанционный формат работы для работников предприятий всех форм собственности, но без ущерба для деятельности учреждений, организаций, предприятий", - сообщил Гладков.
В качестве альтернативы глава региона предложил ввести на предприятиях в Белгороде и приграничных районах гибкий график работы. Накануне Гладков отмечал, что власти Белгородской области также рекомендуют школам продлить осенние каникулы еще на одну неделю.
"Усиливаем меры по охране объектов энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства и других особо важных объектов, - написал Гладков по итогам заседания. - Каникулы в общеобразовательных учреждениях продлены ещё на одну неделю. По окончании каникул до 1 декабря в школах и колледжах девяти приграничных муниципальных образований, а также города Белгорода и Яковлевского городского округа будет продолжено дистанционное обучение. В детских садах этих 11 муниципальных образований будут работать дежурные группы. ⠀
Также Московская область готова принять более 500 жителей приграничных районов Белгородской области, сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По информации Вячеслава Гладкова, власти региона помогут с переездом жителям приграничных территорий и города Белгорода.
"Для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам в Подмосковье. Мы уже подготовили порядка 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском", - отметил Воробьев, слова которого привели в пресс-службе регионального правительства.
В пресс-службе пояснили, что пункты временного проживания для жителей приграничных районов Белгородской области будут организованы в трех городских округах на базах детских оздоровительных лагерей. "С теплотой, вниманием и заботой примем тех, кому тяжело, чтобы люди могли выдохнуть, успокоиться, почувствовать себя в безопасности и поменьше переживать. Мы всегда рядом, будем держаться вместе и помогать", - добавил губернатор.
В свою очередь Гладков отметил, что "запрос жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении будет удовлетворен". "Мы готовы предоставить транспорт", - написал он.