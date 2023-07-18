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Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской области
Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской области
Атаке украинских вооруженных формирований подверглись 14 населенных пунктов Белгородской области, за сутки боевики нанесли 80 ударов, 12 раз сбросили взрывные... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T11:19
2023-07-18T11:22
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Атаке украинских вооруженных формирований подверглись 14 населенных пунктов Белгородской области, за сутки боевики нанесли 80 ударов, 12 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. По селам Щетиновка и Нехотеевка – по одному артиллерийскому снаряду. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА три гранаты", - написал губернатор. И уточнил, что в ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Борисовском районе украинские боевики обстреляли из минометов окраину села Богун-Городок и хутор Лозовая Рудка, всего насчитали тридцать прилетов. Обошлось без пострадавших. ⠀Кроме того, по информации Гладкова, в Грайворонском горокруге под минометный обстрел попало село Мокрая Орловка. Сельчане насчитали семь ударов."В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено шесть артиллерийских снарядов, по окраине хутора Ново-Репяховка – четыре, по окраине села Илек-Пеньковка – три, между селами Колотиловка и Репяховка – один артиллерийский снаряд. Также на окраине села Прилесье противник сбросил с квадрокоптера две гранаты. Обошлось без последствий", - уточнил губернатор.Также в результате стрельбы из огнестрельного оружия возле села Демидовка отключилась электроэнергия в шести населенных пунктах: Репяховке, Надежевке, Графовке, Демидовке, Поповке и в Прилесье. Идут восстановительные работы.В Шебекинском горокруге над Шебекино российские военные сбили один беспилотник, выпущенный ВСУ. По селу Новая Таволжанка боевики выпустили 14 минометных снарядов, по поселку Красное – шесть, в село Середа прилетело пять минометных снарядов, еще пять взрывных устройств противник сбросил с беспилотников. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.Накануне сообщалось, что украинские вооруженные формирования нанесли 68 ударов за сутки по мирным населенным пунктам Белгородской области, пять взрывных устройств были сброшены ВСУ с беспилотников, среди мирных жителей есть погибшая и раненый.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людейБелгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за суткиСмертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, новости
Боевики ВСУ усилили обстрелы Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли по Белгородской области больше 90 ударов

11:19 18.07.2023 (обновлено: 11:22 18.07.2023)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Белгородской области
Последствия обстрелов в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Атаке украинских вооруженных формирований подверглись 14 населенных пунктов Белгородской области, за сутки боевики нанесли 80 ударов, 12 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. По селам Щетиновка и Нехотеевка – по одному артиллерийскому снаряду. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА три гранаты", - написал губернатор. И уточнил, что в ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
В Борисовском районе украинские боевики обстреляли из минометов окраину села Богун-Городок и хутор Лозовая Рудка, всего насчитали тридцать прилетов. Обошлось без пострадавших. ⠀
Кроме того, по информации Гладкова, в Грайворонском горокруге под минометный обстрел попало село Мокрая Орловка. Сельчане насчитали семь ударов.
"В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено шесть артиллерийских снарядов, по окраине хутора Ново-Репяховка – четыре, по окраине села Илек-Пеньковка – три, между селами Колотиловка и Репяховка – один артиллерийский снаряд. Также на окраине села Прилесье противник сбросил с квадрокоптера две гранаты. Обошлось без последствий", - уточнил губернатор.
Также в результате стрельбы из огнестрельного оружия возле села Демидовка отключилась электроэнергия в шести населенных пунктах: Репяховке, Надежевке, Графовке, Демидовке, Поповке и в Прилесье. Идут восстановительные работы.
В Шебекинском горокруге над Шебекино российские военные сбили один беспилотник, выпущенный ВСУ.
По селу Новая Таволжанка боевики выпустили 14 минометных снарядов, по поселку Красное – шесть, в село Середа прилетело пять минометных снарядов, еще пять взрывных устройств противник сбросил с беспилотников. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
Накануне сообщалось, что украинские вооруженные формирования нанесли 68 ударов за сутки по мирным населенным пунктам Белгородской области, пять взрывных устройств были сброшены ВСУ с беспилотников, среди мирных жителей есть погибшая и раненый.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы ВСУВячеслав ГладковПроисшествияНовости
 
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