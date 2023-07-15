https://crimea.ria.ru/20230715/belgorodskaya-oblast-vnov-pod-obstrelom-vsu-bolee-40-priletov-za-sutki-1130074183.html

Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки

Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки

Украинские вооруженные формирования нанесли более сорока ударов за сутки по населенным пунктам Белгородской области, два осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T10:48

2023-07-15T10:48

2023-07-15T10:49

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования нанесли более сорока ударов за сутки по населенным пунктам Белгородской области, два осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ с беспилотника. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Украинские боевики обстреляли девять хуторов и сел Белгородского и Борисовского районов, Валуйского и Шебекинского городских округов. К счастью, обошлось пострадавших и разрушений."В Белгородском районе по хутору Церковный выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять, по селу Нехотеевка – четыре. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", – сообщил Гладков.Также в селе Журавлевка противник сбросил с дрона два осколочных боеприпаса для гранатомета. Здесь также обошлось без последствий. Еще три минометных снаряда украинские боевики выпустили по окраине села Богун-Городок Борисовского района. Никто не пострадал, разрушений нет. ⠀В Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли села Новая Таволжанка и Середа, по населенным пунктам выпущено восемь и пять минометных снарядов соответственно. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Днем ранее ВСУ нанесли по населенным пунктам Белгородской области более девяноста ударов. Также сообщалось, что под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядовОбстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за суткиПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20230714/v-belgorode-vzorvalas-mashina--postradali-dvoe-vzroslykh-i-rebenok-1130055074.html

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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