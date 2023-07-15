https://crimea.ria.ru/20230715/belgorodskaya-oblast-vnov-pod-obstrelom-vsu-bolee-40-priletov-za-sutki-1130074183.html
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки
Украинские вооруженные формирования нанесли более сорока ударов за сутки по населенным пунктам Белгородской области, два осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T10:48
2023-07-15T10:48
2023-07-15T10:49
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы всу
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования нанесли более сорока ударов за сутки по населенным пунктам Белгородской области, два осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ с беспилотника. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Украинские боевики обстреляли девять хуторов и сел Белгородского и Борисовского районов, Валуйского и Шебекинского городских округов. К счастью, обошлось пострадавших и разрушений."В Белгородском районе по хутору Церковный выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять, по селу Нехотеевка – четыре. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", – сообщил Гладков.Также в селе Журавлевка противник сбросил с дрона два осколочных боеприпаса для гранатомета. Здесь также обошлось без последствий. Еще три минометных снаряда украинские боевики выпустили по окраине села Богун-Городок Борисовского района. Никто не пострадал, разрушений нет. ⠀В Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли села Новая Таволжанка и Середа, по населенным пунктам выпущено восемь и пять минометных снарядов соответственно. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Днем ранее ВСУ нанесли по населенным пунктам Белгородской области более девяноста ударов. Также сообщалось, что под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядовОбстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за суткиПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, новости
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 42 снаряда, пострадавших и разрушений нет
10:48 15.07.2023 (обновлено: 10:49 15.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования нанесли более сорока ударов за сутки по населенным пунктам Белгородской области, два осколочных боеприпаса были сброшены ВСУ с беспилотника. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинские боевики обстреляли девять хуторов и сел Белгородского и Борисовского районов, Валуйского и Шебекинского городских округов. К счастью, обошлось пострадавших и разрушений.
"В Белгородском районе по хутору Церковный выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять, по селу Нехотеевка – четыре. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", – сообщил Гладков.
Также в селе Журавлевка противник сбросил с дрона два осколочных боеприпаса для гранатомета. Здесь также обошлось без последствий. Еще три минометных снаряда украинские боевики выпустили по окраине села Богун-Городок Борисовского района. Никто не пострадал, разрушений нет. ⠀
"Больше всего прилетов в Валуйском городском округе, села которого попали под обстрел ствольной артиллерии противника. Так, в селе Новопетровки зафиксировано 12 прилетов, в Долгом – пять. Обошлось без пострадавших и разрушений", – продолжил губернатор.
В Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли села Новая Таволжанка и Середа, по населенным пунктам выпущено восемь и пять минометных снарядов соответственно. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
Днем ранее ВСУ нанесли по населенным пунктам Белгородской области более девяноста ударов
. Также сообщалось, что под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА
.
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