https://crimea.ria.ru/20230712/obstrely-uzhestochilis-vsu-vypustili-po-oblasti-105-snaryadov-za-sutki-1129998862.html

Обстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за сутки

Обстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Обстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за сутки

За минувшие сутки десять населенных пунктов Белгородской области оказались под обстрелом украинских боевиков, всего ВСУ выпустили по населенным пунктам... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T10:57

2023-07-12T10:57

2023-07-12T10:57

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белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

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всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки десять населенных пунктов Белгородской области оказались под обстрелом украинских боевиков, всего ВСУ выпустили по населенным пунктам российского приграничья 105 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В сообщении уточняется, что в результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.Кроме того, по информации губернатора, в Борисовском районе из миномета противник обстрелял окраину села Богун-Городок, местные жители насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет.Под обстрел попала также окраина села Староселье в Краснояружском районе области, боевики направили в сторону населенного пункта три артиллерийских снаряда. К счастью, пострадавших и разрушений нет.В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших нет, ничего не разрушено.Ранее сообщалось, что восемь населенных пунктов Белгородской области оказались под обстрелом украинских военных, в общей сложности боевики выпустили из ствольной артиллерии и сбросили с БПЛА 26 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницыАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы

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