https://crimea.ria.ru/20230706/ranenyy-vsu-zhitel-belgorodskoy-oblasti-umer-ne-doekhav-do-bolnitsy-1129862613.html

Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницы

Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницы - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницы

Житель села Новопетровка Белгородской области, который был ранен в результате обстрелов со стороны ВСУ в четверг, скончался. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T17:23

2023-07-06T17:23

2023-07-06T17:23

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Житель села Новопетровка Белгородской области, который был ранен в результате обстрелов со стороны ВСУ в четверг, скончался. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в своем Telegram-канале он написал, что в четверг днем под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате атаки пострадал местный житель – сельчанин получил проникающее осколочное ранение брюшной полости.Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.Ранее сообщалось, что обстрелы Белгородской области усилились, так, накануне ВСУ выпустили по приграничному региону 170 снарядов.Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в Валуйках ранена одна женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеПрямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под БелгородомОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области

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обстрелы белгородской области, обстрелы всу, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия