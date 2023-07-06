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Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницы
Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницы - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницы
Житель села Новопетровка Белгородской области, который был ранен в результате обстрелов со стороны ВСУ в четверг, скончался. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T17:23
2023-07-06T17:23
2023-07-06T17:23
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Житель села Новопетровка Белгородской области, который был ранен в результате обстрелов со стороны ВСУ в четверг, скончался. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в своем Telegram-канале он написал, что в четверг днем под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате атаки пострадал местный житель – сельчанин получил проникающее осколочное ранение брюшной полости.Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.Ранее сообщалось, что обстрелы Белгородской области усилились, так, накануне ВСУ выпустили по приграничному региону 170 снарядов.Украинские боевики в среду утром обстреляли из артиллерии город Валуйки Белгородской области и поселок Теткино Курской области, в результате обстрелов в Валуйках ранена одна женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеПрямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под БелгородомОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
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обстрелы белгородской области, обстрелы всу, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницы
Гладков: при обстреле ВСУ села Новопетровка от полученных ран скончался местный житель