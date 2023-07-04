https://crimea.ria.ru/20230704/pryamoe-popadanie-v-dom-boeviki-vsu-obstrelyali-selo-pod-belgorodom-1129810261.html
Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом
Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом
Украинские боевики обстреляли село Новостроевка-Вторая Белгородской области. В результате минометного обстрела сильно пострадал частный жилой дом, в который... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T17:01
2023-07-04T17:01
2023-07-04T16:49
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли село Новостроевка-Вторая Белгородской области. В результате минометного обстрела сильно пострадал частный жилой дом, в который пришлось прямое попадание. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в результате обстрела никто из жителей не пострадал.На место выехали оперативные службы, идет работа по устранению последствий обстрела.Накануне украинский беспилотник был сбит системой ПВО над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУЖителям Шебекино предлагают вернуться в свои домаАксенов и Гладков навестили белгородских детей в Евпатории
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, сво, происшествия
Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом
Гладков: ВСУ обстреляли из минометов село Новостроевка-Вторая в Белгородской области