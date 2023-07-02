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Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ
Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ
В воскресенье украинские боевики атаковали мирные населенные пункты Белгородской и Курской областей, пострадавших нет, сообщают региональные власти. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T12:48
2023-07-02T12:48
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
обстрелы курской области
роман старовойт
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье украинские боевики атаковали мирные населенные пункты Белгородской и Курской областей, пострадавших нет, сообщают региональные власти.БПЛА в Белгородской областиКак сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит украинский беспилотник самолетного типа."Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Обстрелы Курской областиПо данным губернатора Курской области Романа Старовойта, обстрелу со стороны ВСУ в воскресенье подвергся Глушковский район.ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные регионы России. Накануне противник выпустил по мирным населенным пунктам белгородской области 70 снарядов. Несколько раз украинские боевики атаковали мирное приграничье с беспилотников. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, роман старовойт, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, украина, россия
Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ

ВСУ в воскресенье атаковали Белгородскую и Курскую области

12:48 02.07.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы Белгородской области
Обстрелы Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье украинские боевики атаковали мирные населенные пункты Белгородской и Курской областей, пострадавших нет, сообщают региональные власти.

БПЛА в Белгородской области

Как сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит украинский беспилотник самолетного типа.
"Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Обстрелы Курской области

По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, обстрелу со стороны ВСУ в воскресенье подвергся Глушковский район.
"Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали семь прилетов. Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения. Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению", - сообщил Старовойт.
ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные регионы России. Накануне противник выпустил по мирным населенным пунктам белгородской области 70 снарядов. Несколько раз украинские боевики атаковали мирное приграничье с беспилотников.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России.
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