https://crimea.ria.ru/20230702/udary-po-belgorodskoy-i-kurskoy-oblastyam---prigraniche-pod-ognem-vsu-1129758262.html

Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ

Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ

В воскресенье украинские боевики атаковали мирные населенные пункты Белгородской и Курской областей, пострадавших нет, сообщают региональные власти. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T12:48

2023-07-02T12:48

2023-07-02T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье украинские боевики атаковали мирные населенные пункты Белгородской и Курской областей, пострадавших нет, сообщают региональные власти.БПЛА в Белгородской областиКак сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит украинский беспилотник самолетного типа."Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Обстрелы Курской областиПо данным губернатора Курской области Романа Старовойта, обстрелу со стороны ВСУ в воскресенье подвергся Глушковский район.ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные регионы России. Накануне противник выпустил по мирным населенным пунктам белгородской области 70 снарядов. Несколько раз украинские боевики атаковали мирное приграничье с беспилотников. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России

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