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В Белгородской области новые прилеты - ВСУ бьют минометами и с дронов
В Белгородской области новые прилеты - ВСУ бьют минометами и с дронов - РИА Новости Крым, 02.07.2023
В Белгородской области новые прилеты - ВСУ бьют минометами и с дронов
За прошедшие сутки ВСУ выпустили почти 70 снарядов по Белгородской области, несколько раз противник атаковал мирные населенные пункты с помощью беспилотников... РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T11:29
2023-07-02T11:29
2023-07-02T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ выпустили почти 70 снарядов по Белгородской области, несколько раз противник атаковал мирные населенные пункты с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По селам Белгородского района боевики выпустили 18 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. По Валуйскому городскому округу выпущено 12 минометных снарядов. В селе Тулянка силами ПВО сбит украинский дрон.По Волоконовскому району выпущено 24 единицы различных боеприпасов. В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе атакована окраина Поповки. Из артиллерии обстреляно село Вязовое – зафиксировано шесть прилетов. Обошлось без пострадавших, в ряде случаев есть повреждения жилых домов."В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по шесть минометных снарядов, по селу Середа – два. В селе Муром сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков.ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. В пятницу украинские боевики выпустили почти 90 снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиЯков Кедми: каким будет мир после СВОДвое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, ветераны сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, миа "россия сегодня", новости
В Белгородской области новые прилеты - ВСУ бьют минометами и с дронов
Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ выпустили почти 70 снарядов по Белгородской области, несколько раз противник атаковал мирные населенные пункты с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По селам Белгородского района боевики выпустили 18 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. По Валуйскому городскому округу выпущено 12 минометных снарядов. В селе Тулянка силами ПВО сбит украинский дрон.
По Волоконовскому району выпущено 24 единицы различных боеприпасов. В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе атакована окраина Поповки. Из артиллерии обстреляно село Вязовое – зафиксировано шесть прилетов. Обошлось без пострадавших, в ряде случаев есть повреждения жилых домов.
"В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по шесть минометных снарядов, по селу Середа – два. В селе Муром сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков.
ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. В пятницу украинские боевики выпустили почти 90 снарядов.
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