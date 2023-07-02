https://crimea.ria.ru/20230702/v-belgorodskoy-oblasti-novye-prilety---vsu-byut-minometami-i-s-dronov-1129756384.html

В Белгородской области новые прилеты - ВСУ бьют минометами и с дронов

В Белгородской области новые прилеты - ВСУ бьют минометами и с дронов - РИА Новости Крым, 02.07.2023

В Белгородской области новые прилеты - ВСУ бьют минометами и с дронов

За прошедшие сутки ВСУ выпустили почти 70 снарядов по Белгородской области, несколько раз противник атаковал мирные населенные пункты с помощью беспилотников... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T11:29

2023-07-02T11:29

2023-07-02T11:29

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

ветераны сво

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

украина

миа "россия сегодня"

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128899185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7907703f5c05da20f516b3b5c6571efd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ выпустили почти 70 снарядов по Белгородской области, несколько раз противник атаковал мирные населенные пункты с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По селам Белгородского района боевики выпустили 18 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. По Валуйскому городскому округу выпущено 12 минометных снарядов. В селе Тулянка силами ПВО сбит украинский дрон.По Волоконовскому району выпущено 24 единицы различных боеприпасов. В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе атакована окраина Поповки. Из артиллерии обстреляно село Вязовое – зафиксировано шесть прилетов. Обошлось без пострадавших, в ряде случаев есть повреждения жилых домов."В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по шесть минометных снарядов, по селу Середа – два. В селе Муром сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков.ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. В пятницу украинские боевики выпустили почти 90 снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиЯков Кедми: каким будет мир после СВОДвое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк

https://crimea.ria.ru/20230619/vosem-chelovek-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-obstrelov-vsu-1129473584.html

белгородская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, ветераны сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, миа "россия сегодня", новости