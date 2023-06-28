https://crimea.ria.ru/20230628/dvoe-ubitykh-i-ranenye-deti-vsu-obstrelyali-donetsk-1129701251.html

Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк

Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк

В результате обстрелов ВСУ Донецка и близлежащих городов погибли двое мирных жителей, ранены восемь человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T21:39

2023-06-28T21:39

2023-06-28T21:42

донецкая народная республика (днр)

донецк

денис пушилин

всу (вооруженные силы украины)

сво

обстрелы всу

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129701345_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_a84d59e7baa4fbc549d4537d49cbb22d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В результате обстрелов ВСУ Донецка и близлежащих городов погибли двое мирных жителей, ранены восемь человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, в среду под огнем ВСУ оказались Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Ясиноватая, Макеевка и Горловка. Также повреждены семи жилых домов, железнодорожный вокзал в Ясиноватой и школы в Петровском районе Донецка.25 июня боевики ВСУ ударили из РСЗО по бизнес-центру в Донецке, погиб парень 2005 года рождения, есть раненые.На прошлой неделе в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек, ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Боевики вели огонь по Петровскому району Донецка и Ясиноватой из реактивных систем залпового огня "Град". По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, ударами повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе детиОперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчаткуВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами

донецкая народная республика (днр)

донецк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), сво, обстрелы всу, происшествия, новости