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Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк
Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк
В результате обстрелов ВСУ Донецка и близлежащих городов погибли двое мирных жителей, ранены восемь человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T21:39
2023-06-28T21:42
донецкая народная республика (днр)
донецк
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
сво
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В результате обстрелов ВСУ Донецка и близлежащих городов погибли двое мирных жителей, ранены восемь человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, в среду под огнем ВСУ оказались Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Ясиноватая, Макеевка и Горловка. Также повреждены семи жилых домов, железнодорожный вокзал в Ясиноватой и школы в Петровском районе Донецка.25 июня боевики ВСУ ударили из РСЗО по бизнес-центру в Донецке, погиб парень 2005 года рождения, есть раненые.На прошлой неделе в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек, ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Боевики вели огонь по Петровскому району Донецка и Ясиноватой из реактивных систем залпового огня "Град". По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, ударами повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе детиОперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчаткуВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами
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РИА Новости Крым
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4.7
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донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), сво, обстрелы всу, происшествия, новости
Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк

Пушилин: в результате обстрела Донецка два человека погибли, 8 ранены

21:39 28.06.2023 (обновлено: 21:42 28.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи в Горловке
Работа бригады скорой помощи в Горловке - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В результате обстрелов ВСУ Донецка и близлежащих городов погибли двое мирных жителей, ранены восемь человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в среду под огнем ВСУ оказались Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Ясиноватая, Макеевка и Горловка.
"К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. По предварительным данным, в Кировском районе Донецка огнем ВФУ убиты два человека, еще восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них пятеро детей – девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 г.р., парень-подросток 2006 г.р.", - написал Пушили в своем Telegram-канале.
Также повреждены семи жилых домов, железнодорожный вокзал в Ясиноватой и школы в Петровском районе Донецка.
25 июня боевики ВСУ ударили из РСЗО по бизнес-центру в Донецке, погиб парень 2005 года рождения, есть раненые.
На прошлой неделе в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек, ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Боевики вели огонь по Петровскому району Донецка и Ясиноватой из реактивных систем залпового огня "Град". По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, ударами повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
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