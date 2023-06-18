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Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку
Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку
Осколок неразорвавшейся гранты извлекли врачи из тела военнослужащего во время операции в госпитале Донецка. Об это сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T21:31
2023-06-18T21:31
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донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Осколок неразорвавшейся гранты извлекли врачи из тела военнослужащего во время операции в госпитале Донецка. Об это сообщает пресс-служба МЧС России."В госпитале Донецка врачи и пиротехники МЧС России работали в одной операционной. У раненого военнослужащего извлекали осколок гранаты", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Уточняется, что операция продолжалась больше часа, хирурги и операционные медсестры работали в касках и бронежилетах. Также в операционной дежурили пиротехники МЧС России.В МЧС также добавили, что спасение солдата можно назвать чудесным. Врачи спасли бойца, рискуя своими жизнями.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяОчень тяжелые: врач оценил состояние раненых на Арабатской стрелке детейКиста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), донецк, сво, здравоохранение в россии, новости, общество
Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку

В Донецке врачи и пиротехники извлекли из груди раненого военнослужащего осколок гранаты

21:31 18.06.2023
 
© МЧС РФВ Донецке врачи и пиротехники извлекли из тела раненого военнослужащего осколок гранаты
В Донецке врачи и пиротехники извлекли из тела раненого военнослужащего осколок гранаты
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Осколок неразорвавшейся гранты извлекли врачи из тела военнослужащего во время операции в госпитале Донецка. Об это сообщает пресс-служба МЧС России.
"В госпитале Донецка врачи и пиротехники МЧС России работали в одной операционной. У раненого военнослужащего извлекали осколок гранаты", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Уточняется, что операция продолжалась больше часа, хирурги и операционные медсестры работали в касках и бронежилетах. Также в операционной дежурили пиротехники МЧС России.
"Взрывоопасный предмет длиной 10 см удалось безопасно извлечь. Его передали спасателям МЧС для дальнейшего уничтожения", - рассказали в ведомстве.
В МЧС также добавили, что спасение солдата можно назвать чудесным. Врачи спасли бойца, рискуя своими жизнями.
© МЧС РФВ Донецке врачи и пиротехники извлекли из тела раненого военнослужащего осколок гранаты
В Донецке врачи и пиротехники извлекли из тела раненого военнослужащего осколок гранаты
© МЧС РФ
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