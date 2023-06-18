https://crimea.ria.ru/20230618/operirovali-v-bronezhiletakh-mediki-dostali-iz-grudi-soldata-vzryvchatku-1129464338.html

Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку

Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку

Осколок неразорвавшейся гранты извлекли врачи из тела военнослужащего во время операции в госпитале Донецка. Об это сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T21:31

2023-06-18T21:31

2023-06-18T21:31

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Осколок неразорвавшейся гранты извлекли врачи из тела военнослужащего во время операции в госпитале Донецка. Об это сообщает пресс-служба МЧС России."В госпитале Донецка врачи и пиротехники МЧС России работали в одной операционной. У раненого военнослужащего извлекали осколок гранаты", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Уточняется, что операция продолжалась больше часа, хирурги и операционные медсестры работали в касках и бронежилетах. Также в операционной дежурили пиротехники МЧС России.В МЧС также добавили, что спасение солдата можно назвать чудесным. Врачи спасли бойца, рискуя своими жизнями.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяОчень тяжелые: врач оценил состояние раненых на Арабатской стрелке детейКиста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование

https://crimea.ria.ru/20230331/ot-artillerii-ne-skrytsya-tri-istorii-o-chude-iz-zony-svo-1127881986.html

донецк

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), донецк, сво, здравоохранение в россии, новости, общество