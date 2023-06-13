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Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование
Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование
Врачи-хирурги Клинического медицинского многопрофильного центра (КММЦ) Святителя Луки КФУ провели успешную операцию по удалению гигантской кистомы яичника весом РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T21:27
2023-06-13T21:27
крым
кфу (крымский федеральный университет)
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Врачи-хирурги Клинического медицинского многопрофильного центра (КММЦ) Святителя Луки КФУ провели успешную операцию по удалению гигантской кистомы яичника весом 3,5 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба вуза."У пациентки не было жалоб, но при этом в течение двух лет она наблюдала за постепенным увеличением живота. Ей сделали УЗИ брюшной полости и КТ-обследование, где выявилось наличие кистомы в яичниках", – цитирует пресс-служба слова онколога университетской клиники Вячеслава Бурдюгова.Уточняется, что киста, которую взялись удалить врачи КФУ, весила 3,5 килограмма и занимала всю брюшную полость 75-летней жительницы Севастополя, сдавливала кишечник и мочеточники.В то же время, по словам заведующего хирургическим отделением клиники Святителя Луки КФУ, профессора Вячеслава Михайличенко, новообразование таких размеров встречается очень редко. К тому же, в этом случае существовал довольно высокий риск разрыва, говорят врачи."Операция прошла успешно и длилась два часа. Команда урологов предварительно стентировала мочеточники, после чего хирурги и онкологи удалили образование", – уточнил он.Из реанимации в общую палату пациентку перевели уже на следующий день после перенесенной операции. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирургаНи врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощиПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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крым, кфу (крымский федеральный университет), здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество, новости крыма
Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование

Крымские хирурги удалили у 75-летней пациентки 3,5-килограммовую кисту яичника

21:27 13.06.2023
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоВрачи в операционной
Врачи в операционной
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Врачи-хирурги Клинического медицинского многопрофильного центра (КММЦ) Святителя Луки КФУ провели успешную операцию по удалению гигантской кистомы яичника весом 3,5 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
"У пациентки не было жалоб, но при этом в течение двух лет она наблюдала за постепенным увеличением живота. Ей сделали УЗИ брюшной полости и КТ-обследование, где выявилось наличие кистомы в яичниках", – цитирует пресс-служба слова онколога университетской клиники Вячеслава Бурдюгова.
Уточняется, что киста, которую взялись удалить врачи КФУ, весила 3,5 килограмма и занимала всю брюшную полость 75-летней жительницы Севастополя, сдавливала кишечник и мочеточники.
В то же время, по словам заведующего хирургическим отделением клиники Святителя Луки КФУ, профессора Вячеслава Михайличенко, новообразование таких размеров встречается очень редко. К тому же, в этом случае существовал довольно высокий риск разрыва, говорят врачи.
"Операция прошла успешно и длилась два часа. Команда урологов предварительно стентировала мочеточники, после чего хирурги и онкологи удалили образование", – уточнил он.
Из реанимации в общую палату пациентку перевели уже на следующий день после перенесенной операции. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо.
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