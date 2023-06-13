https://crimea.ria.ru/20230613/kista-razmerom-s-zhivot-vrachi-kfu-udalili-gigantskoe-obrazovanie-1129356555.html

Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование

Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование

Врачи-хирурги Клинического медицинского многопрофильного центра (КММЦ) Святителя Луки КФУ провели успешную операцию по удалению гигантской кистомы яичника весом РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T21:27

2023-06-13T21:27

2023-06-13T21:27

крым

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Врачи-хирурги Клинического медицинского многопрофильного центра (КММЦ) Святителя Луки КФУ провели успешную операцию по удалению гигантской кистомы яичника весом 3,5 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба вуза."У пациентки не было жалоб, но при этом в течение двух лет она наблюдала за постепенным увеличением живота. Ей сделали УЗИ брюшной полости и КТ-обследование, где выявилось наличие кистомы в яичниках", – цитирует пресс-служба слова онколога университетской клиники Вячеслава Бурдюгова.Уточняется, что киста, которую взялись удалить врачи КФУ, весила 3,5 килограмма и занимала всю брюшную полость 75-летней жительницы Севастополя, сдавливала кишечник и мочеточники.В то же время, по словам заведующего хирургическим отделением клиники Святителя Луки КФУ, профессора Вячеслава Михайличенко, новообразование таких размеров встречается очень редко. К тому же, в этом случае существовал довольно высокий риск разрыва, говорят врачи."Операция прошла успешно и длилась два часа. Команда урологов предварительно стентировала мочеточники, после чего хирурги и онкологи удалили образование", – уточнил он.Из реанимации в общую палату пациентку перевели уже на следующий день после перенесенной операции. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирургаНи врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощиПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов

https://crimea.ria.ru/20230310/krymskie-kardiologi-vpervye-proveli-operatsiyu-na-sosudakh-serdtsa-i-shei-1127467759.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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