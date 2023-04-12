https://crimea.ria.ru/20230412/ni-vracha-ni-apteki-znamenityy-kurort-v-krymu-ostalsya-bez-medpomoschi-1128136770.html

Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощи

Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощи - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощи

Реликтовые можжевеловые рощи, целебный морской воздух, потрясающей красоты пейзажи - Новый Свет - знаменитый курорт, куда ежегодно едут тысячи отдыхающих из... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T20:58

2023-04-12T20:58

2023-04-12T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реликтовые можжевеловые рощи, целебный морской воздух, потрясающей красоты пейзажи - Новый Свет - знаменитый курорт, куда ежегодно едут тысячи отдыхающих из разных регионов страны. Едут за здоровьем. "Здоровье у нас есть. Докторов нет. Видно, потому и нет, что сильно здоровые", - шутит девяностолетняя Людмила Дмитриевна Кузнецова. Это шутки сквозь слезы. Из тысячи местных жителей более трехсот человек - пенсионеры, около девяноста - инвалиды, в том числе онкологические больные. И ни одного врача.Как целый курортный поселок в Крыму остался без медицинской помощи, и что на этот счет думают чиновники - выяснял корреспондент РИА Новости Крым.Новый Свет без докторовЛюдмила Дмитриевна сидит на лавочке возле единственной местной амбулатории. Стоять не может - больные ноги. Она давно не была у врача, но ехать в Судак слишком далеко и везти ее некому - живет совсем одна. У закрытых дверей медучреждения собралось едва ли не полпоселка.Амбулаторию закрыли в августе 2021-го. До конца 2022-го в поселке оставался один доктор - принимал во временном помещении, а потом перебрался работать в город. Медкарты людей передали в соседний Судак, где тоже жуткий кадровый голод и поэтому новым пациентам откровенно не рады: "Как же вы осточертели", - так, по словам новосветовцев, их встречают в судакской поликлинике.Еще в феврале городские медики отказывались принимать даже детей из поселка. После многочисленных обращений за Новым Светом все же закрепили педиатра, к которому можно попасть на прием. Если есть машина, сделать это не так уж сложно: всего-то преодолеть восемь километров горного серпантина. Без личного транспорта сложнее - прежде нужно поместиться в утренний автобус, чтобы добраться в город к семи часам и успеть занять длинную очередь к доктору. Взрослым тоже выделили фельдшера, и он даже приезжает по вызову в поселок "к тем счастливцам, которые умудряются дозвониться".Напряженный вопрос"Жители Нового Света хотят, чтобы им давали, но сами не хотят способствовать решению проблем", - говорит мэр Судака Константин Подсевалов.Дело в том, что новосветская амбулатория находится на первом этаже жилой многоэтажки, жители которой отказались согласовывать подключение к энергосетям: "Потому что электричество постоянно вырубает. Мы бы рады дать, но останемся без света. Или вообще будет пожар. Как можно было начинать капитальный ремонт и не посчитать нагрузку?" - задается вопросом житель поселка Сейтмамут.По словам градоначальника Подсевалова, сейчас вопрос с сетями улажен: "Я связался с ресурсоснабжающей организацией, разработали независимое питание, получаем разрешения и подключаем. Но теперь уволился доктор. Что от меня, как от главы администрации зависело, я сделал. Докторов на работу принимаю не я. Но, со слов главного врача, во все инстанции разосланы заявки. Вчера был звонок - есть кандидатура с материка, готов приехать. Ждем. Надеюсь, к сезону вопрос закроем".Нарушение прав гражданСудакская медицина действительно не подчиняется местной администрации. Напрямую замыкается на профильное республиканское министерство. Как пояснили РИА Новости Крым в минздраве, пока в отремонтированном помещении нет не только врача.Сроки закупки оборудования и открытия амбулатории в минздраве не называют. При этом Росздравнадзор констатирует факт нарушения."Конечно, это является нарушением прав граждан на получение медицинской помощи. Это влияет на доступность медпомощи. Такие факты мы посмотрим", - комментирует РИА Новости Крым ситуацию в поселке руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов.Тем временем местные жители с замиранием сердца ждут начала летнего сезона: "Это же море, жара, ротавирусные инфекции, травмы. Население нашего поселка увеличивается летом в разы. А тут даже скорая из Судака не всегда вовремя приезжает - единственная дорога, пробки", - говорит жительница поселка и депутат местного совета Мария Афанасьева. Вместе с другими своими земляками она продолжает писать письма во все инстанции. Последнее отправили главе Крыма Сергею Аксенову и очень просят защитить их права.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФСемьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жильеСколько больниц построили в России за год

https://crimea.ria.ru/20230411/v-krymu-postroyat-novyy-korpus-onkodispansera-za-120-mln-rubley-1128110067.html

https://crimea.ria.ru/20230407/v-gololed-i-po-goram-krymskie-mediki-poluchili-24-mashiny-skoroy-pomoschi-1128042591.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, новый свет, общество, новости крыма, сергей аксенов, судак, минздрав крыма, константин подсевалов