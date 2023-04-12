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Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощи - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощи
Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощи - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощи
Реликтовые можжевеловые рощи, целебный морской воздух, потрясающей красоты пейзажи - Новый Свет - знаменитый курорт, куда ежегодно едут тысячи отдыхающих из... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T20:58
2023-04-12T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реликтовые можжевеловые рощи, целебный морской воздух, потрясающей красоты пейзажи - Новый Свет - знаменитый курорт, куда ежегодно едут тысячи отдыхающих из разных регионов страны. Едут за здоровьем. "Здоровье у нас есть. Докторов нет. Видно, потому и нет, что сильно здоровые", - шутит девяностолетняя Людмила Дмитриевна Кузнецова. Это шутки сквозь слезы. Из тысячи местных жителей более трехсот человек - пенсионеры, около девяноста - инвалиды, в том числе онкологические больные. И ни одного врача.Как целый курортный поселок в Крыму остался без медицинской помощи, и что на этот счет думают чиновники - выяснял корреспондент РИА Новости Крым.Новый Свет без докторовЛюдмила Дмитриевна сидит на лавочке возле единственной местной амбулатории. Стоять не может - больные ноги. Она давно не была у врача, но ехать в Судак слишком далеко и везти ее некому - живет совсем одна. У закрытых дверей медучреждения собралось едва ли не полпоселка.Амбулаторию закрыли в августе 2021-го. До конца 2022-го в поселке оставался один доктор - принимал во временном помещении, а потом перебрался работать в город. Медкарты людей передали в соседний Судак, где тоже жуткий кадровый голод и поэтому новым пациентам откровенно не рады: "Как же вы осточертели", - так, по словам новосветовцев, их встречают в судакской поликлинике.Еще в феврале городские медики отказывались принимать даже детей из поселка. После многочисленных обращений за Новым Светом все же закрепили педиатра, к которому можно попасть на прием. Если есть машина, сделать это не так уж сложно: всего-то преодолеть восемь километров горного серпантина. Без личного транспорта сложнее - прежде нужно поместиться в утренний автобус, чтобы добраться в город к семи часам и успеть занять длинную очередь к доктору. Взрослым тоже выделили фельдшера, и он даже приезжает по вызову в поселок "к тем счастливцам, которые умудряются дозвониться".Напряженный вопрос"Жители Нового Света хотят, чтобы им давали, но сами не хотят способствовать решению проблем", - говорит мэр Судака Константин Подсевалов.Дело в том, что новосветская амбулатория находится на первом этаже жилой многоэтажки, жители которой отказались согласовывать подключение к энергосетям: "Потому что электричество постоянно вырубает. Мы бы рады дать, но останемся без света. Или вообще будет пожар. Как можно было начинать капитальный ремонт и не посчитать нагрузку?" - задается вопросом житель поселка Сейтмамут.По словам градоначальника Подсевалова, сейчас вопрос с сетями улажен: "Я связался с ресурсоснабжающей организацией, разработали независимое питание, получаем разрешения и подключаем. Но теперь уволился доктор. Что от меня, как от главы администрации зависело, я сделал. Докторов на работу принимаю не я. Но, со слов главного врача, во все инстанции разосланы заявки. Вчера был звонок - есть кандидатура с материка, готов приехать. Ждем. Надеюсь, к сезону вопрос закроем".Нарушение прав гражданСудакская медицина действительно не подчиняется местной администрации. Напрямую замыкается на профильное республиканское министерство. Как пояснили РИА Новости Крым в минздраве, пока в отремонтированном помещении нет не только врача.Сроки закупки оборудования и открытия амбулатории в минздраве не называют. При этом Росздравнадзор констатирует факт нарушения."Конечно, это является нарушением прав граждан на получение медицинской помощи. Это влияет на доступность медпомощи. Такие факты мы посмотрим", - комментирует РИА Новости Крым ситуацию в поселке руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов.Тем временем местные жители с замиранием сердца ждут начала летнего сезона: "Это же море, жара, ротавирусные инфекции, травмы. Население нашего поселка увеличивается летом в разы. А тут даже скорая из Судака не всегда вовремя приезжает - единственная дорога, пробки", - говорит жительница поселка и депутат местного совета Мария Афанасьева. Вместе с другими своими земляками она продолжает писать письма во все инстанции. Последнее отправили главе Крыма Сергею Аксенову и очень просят защитить их права.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФСемьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жильеСколько больниц построили в России за год
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, новый свет, общество, новости крыма, сергей аксенов, судак, минздрав крыма, константин подсевалов
Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощи

Почему жители и туристы Нового Света остались без медицинской помощи

20:58 12.04.2023 (обновлено: 21:14 12.04.2023)
 
© РИА Новости КрымЖители поселка Новый Свет у дверей закрытой амбулатории
Жители поселка Новый Свет у дверей закрытой амбулатории - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости Крым
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реликтовые можжевеловые рощи, целебный морской воздух, потрясающей красоты пейзажи - Новый Свет - знаменитый курорт, куда ежегодно едут тысячи отдыхающих из разных регионов страны. Едут за здоровьем.
"Здоровье у нас есть. Докторов нет. Видно, потому и нет, что сильно здоровые", - шутит девяностолетняя Людмила Дмитриевна Кузнецова. Это шутки сквозь слезы. Из тысячи местных жителей более трехсот человек - пенсионеры, около девяноста - инвалиды, в том числе онкологические больные. И ни одного врача.
Как целый курортный поселок в Крыму остался без медицинской помощи, и что на этот счет думают чиновники - выяснял корреспондент РИА Новости Крым.

Новый Свет без докторов

Людмила Дмитриевна сидит на лавочке возле единственной местной амбулатории. Стоять не может - больные ноги. Она давно не была у врача, но ехать в Судак слишком далеко и везти ее некому - живет совсем одна. У закрытых дверей медучреждения собралось едва ли не полпоселка.
"У нас было два кабинета - врач семейной практики и стоматолог. Полтора года назад оба закрыли на ремонт. 1 248 человек оставили без медпомощи. В поселке даже нет ни одной аптеки. На лето открываются коммерческие, да и то с одними средствами от загара и женскими прокладками. Сделали из нас изгоев", - возмущаются местные жители.
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Амбулаторию закрыли в августе 2021-го. До конца 2022-го в поселке оставался один доктор - принимал во временном помещении, а потом перебрался работать в город. Медкарты людей передали в соседний Судак, где тоже жуткий кадровый голод и поэтому новым пациентам откровенно не рады: "Как же вы осточертели", - так, по словам новосветовцев, их встречают в судакской поликлинике.
Еще в феврале городские медики отказывались принимать даже детей из поселка. После многочисленных обращений за Новым Светом все же закрепили педиатра, к которому можно попасть на прием. Если есть машина, сделать это не так уж сложно: всего-то преодолеть восемь километров горного серпантина. Без личного транспорта сложнее - прежде нужно поместиться в утренний автобус, чтобы добраться в город к семи часам и успеть занять длинную очередь к доктору. Взрослым тоже выделили фельдшера, и он даже приезжает по вызову в поселок "к тем счастливцам, которые умудряются дозвониться".
© РИА Новости КрымДорога к поселку Новый Свет в Крыму
Дорога к поселку Новый Свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости Крым
Дорога к поселку Новый Свет в Крыму

Напряженный вопрос

"Жители Нового Света хотят, чтобы им давали, но сами не хотят способствовать решению проблем", - говорит мэр Судака Константин Подсевалов.
Дело в том, что новосветская амбулатория находится на первом этаже жилой многоэтажки, жители которой отказались согласовывать подключение к энергосетям: "Потому что электричество постоянно вырубает. Мы бы рады дать, но останемся без света. Или вообще будет пожар. Как можно было начинать капитальный ремонт и не посчитать нагрузку?" - задается вопросом житель поселка Сейтмамут.
По словам градоначальника Подсевалова, сейчас вопрос с сетями улажен: "Я связался с ресурсоснабжающей организацией, разработали независимое питание, получаем разрешения и подключаем. Но теперь уволился доктор. Что от меня, как от главы администрации зависело, я сделал. Докторов на работу принимаю не я. Но, со слов главного врача, во все инстанции разосланы заявки. Вчера был звонок - есть кандидатура с материка, готов приехать. Ждем. Надеюсь, к сезону вопрос закроем".
© РИА Новости КрымИз более тысячи жителей поселка, свыше 300 – пенсионеры и 90 имеют инвалидность
Из более тысячи жителей поселка, свыше 300 – пенсионеры и 90 имеют инвалидность - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости Крым
Из более тысячи жителей поселка, свыше 300 – пенсионеры и 90 имеют инвалидность

Нарушение прав граждан

Судакская медицина действительно не подчиняется местной администрации. Напрямую замыкается на профильное республиканское министерство. Как пояснили РИА Новости Крым в минздраве, пока в отремонтированном помещении нет не только врача.
"Открытие амбулатории планируется после закупки медицинского оборудования и новой мебели. До укомплектования вакантных должностей по утвержденному графику будут приезжать специалисты судакской городской больницы. На данный момент закреплен медицинский работник, все вызовы обслуживаются своевременно. Амбулаторный прием пациентов осуществляется в судакской поликлинике в соответствии с графиком приема специалистов".
Сроки закупки оборудования и открытия амбулатории в минздраве не называют. При этом Росздравнадзор констатирует факт нарушения.
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"Конечно, это является нарушением прав граждан на получение медицинской помощи. Это влияет на доступность медпомощи. Такие факты мы посмотрим", - комментирует РИА Новости Крым ситуацию в поселке руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов.
Тем временем местные жители с замиранием сердца ждут начала летнего сезона: "Это же море, жара, ротавирусные инфекции, травмы. Население нашего поселка увеличивается летом в разы. А тут даже скорая из Судака не всегда вовремя приезжает - единственная дорога, пробки", - говорит жительница поселка и депутат местного совета Мария Афанасьева. Вместе с другими своими земляками она продолжает писать письма во все инстанции. Последнее отправили главе Крыма Сергею Аксенову и очень просят защитить их права.
© РИА Новости КрымПисьмо жителей поселка Новый Свет главе Крыма Сергею Аксенову
Письмо жителей поселка Новый Свет главе Крыма Сергею Аксенову - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости Крым
Письмо жителей поселка Новый Свет главе Крыма Сергею Аксенову
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