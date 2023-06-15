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Очень тяжелые: врач оценил состояние раненых на Арабатской стрелке детей

Очень тяжелые: врач оценил состояние раненых на Арабатской стрелке детей - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Очень тяжелые: врач оценил состояние раненых на Арабатской стрелке детей

Состояние детей, которые были доставлены в Крым на лечение после обстрела украинскими боевиками пункта временного размещения на Арабатской стрелке, остается... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T14:35

2023-06-15T14:35

2023-06-15T14:35

радио "спутник в крыму"

херсонская область

арабатская стрелка

общество

дети

здравоохранение в крыму и севастополе

обстрелы всу

республиканская детская клиническая больница (рдкб)

анатолий олейник

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Состояние детей, которые были доставлены в Крым на лечение после обстрела украинскими боевиками пункта временного размещения на Арабатской стрелке, остается тяжелым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Анатолий Олейник.Ранее сообщалось, что утром 10 июня украинские боевики нанесли очередной удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. Мирные жители получили ожоги и отравление угарным газом. В Крым санавиацией были доставлены восемь пострадавших, среди которых дети.По его словам, крымские врачи консультируются с федеральными вузами и учреждениями, которые курируют регион."Одну девочку отправляем в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля, остальные дети более-менее стабильные: один еще в реанимации, другой переведен в отделение ортопедии и травматологии. Будут еще операции", - рассказал главврач.Олейник отметил, что сейчас, когда линия фронта отодвинута, в крымскую больницу поступает значительно меньше детей с освобожденных территорий с минно-взрывными ранениям."Боевые действия сейчас отодвинули от границы с Крымом. Первый период, когда только началась СВО, к нам поступало много детей с ранениями. Сейчас к таким случаям мы относимся как к чрезвычайной ситуации", - сказал он.При этом на лечение все чаще прибывают маленькие пациенты из новых российских регионов с запущенными хроническими заболеваниями, что свидетельствует о том, что на Украине детьми не занимались, акцентировал главврач."В течение этого года через больницу прошло больше 250 детей, через стационары получили амбулаторную помощь около полутысячи детей", - отметил доктор и добавил, что у многих из этих ребят диагностирована онкология - отделение онкогематологии РДКБ работает с большой перегрузкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детяхКрах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствияПочему в Крыму не хватает детских врачей – мнение

https://crimea.ria.ru/20220302/v-krymu-boryutsya-za-zhizn-ranenogo-ukrainskimi-natsionalistami-rebenka-1122559780.html

https://crimea.ria.ru/20220817/kto-i-kak-lechit-detey-s-osvobozhdennykh-oblastey-v-krymu-1124188183.html

херсонская область

арабатская стрелка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, арабатская стрелка, общество, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, обстрелы всу, республиканская детская клиническая больница (рдкб), анатолий олейник, новости крыма