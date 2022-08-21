https://crimea.ria.ru/20220821/pochemu-v-krymu-ne-khvataet-detskikh-vrachey--mnenie-1124187734.html

Почему в Крыму не хватает детских врачей – мнение

Почему в Крыму не хватает детских врачей – мнение - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Почему в Крыму не хватает детских врачей – мнение

В Крыму наблюдается дефицит медицинских работников, специализирующихся на детских заболеваниях. В первую очередь это связано с отсутствием должной практики... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T08:55

2022-08-21T08:55

2022-08-21T08:55

радио "спутник в крыму"

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122352189_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1cfef7b54b01d5c1cc1f7bfb7ce6cc37.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается дефицит медицинских работников, специализирующихся на детских заболеваниях. В первую очередь это связано с отсутствием должной практики студентов на этапе обучения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил главный врач республиканской детской клинической больницы, заведующий кафедры детской хирургии медакадемии имени Георгиевского КФУ Анатолий Олейник.По словам специалиста, сегодня система подготовки медицинского персонала в основном ориентирована на лечение и профилактику заболеваний взрослых – большую часть практического обучения врачи проходят во взрослых больницах, привыкают и отказываются от работы в детских отделениях."У нас детских специальностей врачей очень мало – детский хирург, онколог, кардиолог, на этом все. Анестезиологи, ортопеды, лоры, невропатологи – общие специальности. Естественно, что система подготовки направлена на более старший возраст и получается, что детских специальностей готовится очень мало", – рассказал он.Олейник считает, что в большей степени на это повлияло отсутствие должной студенческой практики и работы непосредственно с маленькими пациентами.Вакцина от COVID и болезни: в Минздраве разъяснили правила прививок детям >>"Я считаю, что одним из дестабилизирующих моментов было то, что медицинские вузы оторвали от министерства здравоохранения. И мы сейчас стараемся эту ситуации переломить. Есть целевые направления, активно приглашаются студенты медакадемии, есть специальные встречи главных врачей со студентами, – пояснил врач. – Кроме того, студенты боятся. У них могут быть неплохие теоретические знания, но низкие практические, потому вузы отделены от больниц".Кроме того, специалист отмечает, что зачастую родители отказываются допускать к осмотру и лечению детей-пациентов студентов в ходе практики, даже в присутствии опытных наставников."Мы стараемся максимально дать доступ студентам к лечению, но таким практикам часто препятствуют родители детей-пациентов. А студенту нужно потрогать, посмотреть, ему не доверят сложную операцию, но важно задать направление. Длительное время студенты были оторваны от этой структуры, получая только теорию на кафедре. Но медицине невозможно научить через интернет, врач должен видеть пациента, разговаривать с ним, чтобы стать хорошим врачом требуется десять лет практической помощи", – констатирует Олейник.В результате, молодые выпускники медакадемии не хотят быть врачами-клиницистами и брать на себя ответственность за здоровье пациентов, предпочитая диагностику или косметологию, резюмировал специалист.Ранее директор учебного центра тактической медицины Артем Катулин объяснил, почему базовые навыки оказания первой помощи должны стать частью учебной программы не только в школах, но и в вузах, а также при прохождении срочной военной службы.

https://crimea.ria.ru/20220811/rossiyskie-uchenye-nauchili-iskusstvennyy-intellekt-pomogat-vracham-1124131295.html

https://crimea.ria.ru/20211016/u-rozhenits-starshe-30-let-rozhdayutsya-bolee-talantlivye-deti---vrach-1121151225.html

https://crimea.ria.ru/20220220/vrach-zayavil-ob-opasnosti-artrita-u-detey-i-perechislil-trevozhnye-simptomy-1122433686.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, мнения