https://crimea.ria.ru/20230512/krakh-meditsiny-i-biolaboratorii-na-ukraine-eksperty-otsenili-posledstviya-1128675015.html

Крах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствия

Крах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствия - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Крах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствия

Система здравоохранения Украины целенаправленно уничтожалась после развала СССР. Результат - участие украинцев разного возраста в опытах американских... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T14:23

2023-05-12T14:23

2023-05-12T14:23

украина

биолаборатории

общество

здоровье

новые регионы россии

иван амбражук

павел данилин

демография

в мире

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Система здравоохранения Украины целенаправленно уничтожалась после развала СССР. Результат - участие украинцев разного возраста в опытах американских биолабораторий. Сведения, подтвержденные цифрами, озвучили на круглом столе Экспертного института социальных исследований "Новые регионы в новой реальности" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, ситуация со здравоохранением на Украине "в буквальном смысле слова ужасающая". Это подтверждается как и демографическими показателями последних десятилетий, так и медосмотрами жителей новых регионов России и украинских военнопленных, отметил политолог.Его слова в отношении несовершеннолетних жителей новых регионов России подтвердил цифрами директор департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минздрава РФ Иван Амбражук.По его информации, половина детей из осмотренных российскими медиками, имеют заболевания.Он отметил, что девяти тысячам детей по результатам таких осмотров оказали помощь в стационарах. Еще две тысячи были направлены на телемедицинские консультации с целью корректировки лечения или в федеральные центры для получения "помощи на более высоком уровне".До конца мая запланированные профосмотры детей в новых регионах РФ намерены завершить, добавил представитель Минздрава России.Иван Амбражук также подчеркнул, что работать на этих территориях продолжают приезжать российские специалисты, чтобы стабилизировать ситуацию в местной медицине. По его словам, сейчас на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работают более 600 медиков из других регионов РФ.Параллельно ведется работа по восстановлению учреждений здравоохранения, в том числе пострадавших в ходе боевых действий. По словам Амбражук, в работу были взяты "200 объектов здравоохранения в рамках специального инфраструктурного проекта, 80 из них уже реализованы".Читайте также на РИА Новости Крым:Отчет по деятельности биолабораторий на Украине: видео В МО РФ назвали имена новых фигурантов дела о биолабораториях на Украине Сколько детей из Херсонской области прошли медосмотры

украина

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, биолаборатории, общество, здоровье, новые регионы россии, иван амбражук, павел данилин, демография, в мире, дети