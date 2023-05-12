https://crimea.ria.ru/20230512/krakh-meditsiny-i-biolaboratorii-na-ukraine-eksperty-otsenili-posledstviya-1128675015.html
Крах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствия
Крах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствия - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Крах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствия
Система здравоохранения Украины целенаправленно уничтожалась после развала СССР. Результат - участие украинцев разного возраста в опытах американских... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T14:23
2023-05-12T14:23
2023-05-12T14:23
украина
биолаборатории
общество
здоровье
новые регионы россии
иван амбражук
павел данилин
демография
в мире
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Система здравоохранения Украины целенаправленно уничтожалась после развала СССР. Результат - участие украинцев разного возраста в опытах американских биолабораторий. Сведения, подтвержденные цифрами, озвучили на круглом столе Экспертного института социальных исследований "Новые регионы в новой реальности" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, ситуация со здравоохранением на Украине "в буквальном смысле слова ужасающая". Это подтверждается как и демографическими показателями последних десятилетий, так и медосмотрами жителей новых регионов России и украинских военнопленных, отметил политолог.Его слова в отношении несовершеннолетних жителей новых регионов России подтвердил цифрами директор департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минздрава РФ Иван Амбражук.По его информации, половина детей из осмотренных российскими медиками, имеют заболевания.Он отметил, что девяти тысячам детей по результатам таких осмотров оказали помощь в стационарах. Еще две тысячи были направлены на телемедицинские консультации с целью корректировки лечения или в федеральные центры для получения "помощи на более высоком уровне".До конца мая запланированные профосмотры детей в новых регионах РФ намерены завершить, добавил представитель Минздрава России.Иван Амбражук также подчеркнул, что работать на этих территориях продолжают приезжать российские специалисты, чтобы стабилизировать ситуацию в местной медицине. По его словам, сейчас на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работают более 600 медиков из других регионов РФ.Параллельно ведется работа по восстановлению учреждений здравоохранения, в том числе пострадавших в ходе боевых действий. По словам Амбражук, в работу были взяты "200 объектов здравоохранения в рамках специального инфраструктурного проекта, 80 из них уже реализованы".Читайте также на РИА Новости Крым:Отчет по деятельности биолабораторий на Украине: видео В МО РФ назвали имена новых фигурантов дела о биолабораториях на Украине Сколько детей из Херсонской области прошли медосмотры
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, биолаборатории, общество, здоровье, новые регионы россии, иван амбражук, павел данилин, демография, в мире, дети
Крах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствия
Биолаборатории США на Украине и болезни детей – результат намеренного разрушения медицины
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Система здравоохранения Украины целенаправленно уничтожалась после развала СССР. Результат - участие украинцев разного возраста в опытах американских биолабораторий. Сведения, подтвержденные цифрами, озвучили на круглом столе Экспертного института социальных исследований "Новые регионы в новой реальности" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, ситуация со здравоохранением на Украине "в буквальном смысле слова ужасающая". Это подтверждается как и демографическими показателями последних десятилетий, так и медосмотрами жителей новых регионов России и украинских военнопленных, отметил политолог.
"После того, что было в Советском Союзе, такое ощущение, что систему здравоохранения здесь целенаправленно разрушали. Эти биолаборатории американские, которые были на территории Украины, они же не просто так появились. Украинское население крайне бедное. Оно в буквальном смысле слова шло на опыты самостоятельно, отдавая себе отчет в том, что делает. Сейчас, когда пленных украинских военнослужащих осматривают медики, там такой спектр заболеваний, которым просто так из ниоткуда не взяться. Это следствие как длительного пренебрежения системой здравоохранения, так и целенаправленной работы этих биолабораторий", – заявил Данилин.
Его слова в отношении несовершеннолетних жителей новых регионов России подтвердил цифрами директор департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минздрава РФ Иван Амбражук.
По его информации, половина детей из осмотренных российскими медиками, имеют заболевания.
"Проводятся профилактические медицинские осмотры детей. По поручению президента организована была такая работа – она никогда не проводилась на территории Украины. Сейчас уже свыше 280 тысяч детей осмотрены. И первые результаты: фактически у половины детей были выявлены те или иные отклонения здоровья", – рассказал Амбражук.
Он отметил, что девяти тысячам детей по результатам таких осмотров оказали помощь в стационарах. Еще две тысячи были направлены на телемедицинские консультации с целью корректировки лечения или в федеральные центры для получения "помощи на более высоком уровне".
До конца мая запланированные профосмотры детей в новых регионах РФ намерены завершить, добавил представитель Минздрава России.
Иван Амбражук также подчеркнул, что работать на этих территориях продолжают приезжать российские специалисты, чтобы стабилизировать ситуацию в местной медицине. По его словам, сейчас на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работают более 600 медиков из других регионов РФ.
Параллельно ведется работа по восстановлению учреждений здравоохранения, в том числе пострадавших в ходе боевых действий. По словам Амбражук, в работу были взяты "200 объектов здравоохранения в рамках специального инфраструктурного проекта, 80 из них уже реализованы".
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