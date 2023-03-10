https://crimea.ria.ru/20230310/skolko-detey-iz-khersonskoy-oblasti-proshli-medosmotry-1127458274.html

Сколько детей из Херсонской области прошли медосмотры

Сколько детей из Херсонской области прошли медосмотры - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Сколько детей из Херсонской области прошли медосмотры

В Херсонской области бесплатный медицинский осмотр прошли 11 715 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Херсонской области. РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T19:47

2023-03-10T19:47

2023-03-10T19:05

херсонская область

общество

здравоохранение в россии

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дети

минздрав рф

михаил мурашко

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области бесплатный медицинский осмотр прошли 11 715 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Херсонской области.При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в регионах ведется активная работа по приведению к федеральным требованиям всей медицинской инфраструктуры."В настоящее время уже ведется работа по восстановлению медицинской инфраструктуры присоединенных территорий и приведению ее к требованиям законодательства Российской Федерации, при этом сохраняется принцип приоритетности охраны здоровья матерей и детей", — сообщил Мурашко.Ранее правительство выделило около 1,5 млрд рублей на проведение медосмотров детей в новых регионах России.По словам премьер-министра Михаила Мишустина, более 220 тысяч детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, смогут пройти профилактические осмотры и получить рекомендации педиатров.Мобильные медицинские бригады, сформированные из врачей разных субъектов России, проводят профилактические осмотры детей в новых регионах с ноября прошлого года.С детьми работают узкопрофильные специалисты: педиатры, терапевты, офтальмологи, хирурги, психиатры, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи и андрологи. При необходимости детей направляют для дальнейшего обследования и лечения в специализированные медицинские организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей ХерсонщиныНа профосмотры детей из новых регионов направят более 1,5 млрд рублейАвтопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину

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https://crimea.ria.ru/20230305/polis-oms-i-medpomosch-kakie-zakony-vstupili-v-silu-v-novykh-regionakh-1127296977.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, здравоохранение в россии, новые регионы россии, дети, минздрав рф, михаил мурашко, новости