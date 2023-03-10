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Сколько детей из Херсонской области прошли медосмотры - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Сколько детей из Херсонской области прошли медосмотры
Сколько детей из Херсонской области прошли медосмотры - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Сколько детей из Херсонской области прошли медосмотры
В Херсонской области бесплатный медицинский осмотр прошли 11 715 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Херсонской области. РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T19:47
2023-03-10T19:05
херсонская область
общество
здравоохранение в россии
новые регионы россии
дети
минздрав рф
михаил мурашко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области бесплатный медицинский осмотр прошли 11 715 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Херсонской области.При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в регионах ведется активная работа по приведению к федеральным требованиям всей медицинской инфраструктуры."В настоящее время уже ведется работа по восстановлению медицинской инфраструктуры присоединенных территорий и приведению ее к требованиям законодательства Российской Федерации, при этом сохраняется принцип приоритетности охраны здоровья матерей и детей", — сообщил Мурашко.Ранее правительство выделило около 1,5 млрд рублей на проведение медосмотров детей в новых регионах России.По словам премьер-министра Михаила Мишустина, более 220 тысяч детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, смогут пройти профилактические осмотры и получить рекомендации педиатров.Мобильные медицинские бригады, сформированные из врачей разных субъектов России, проводят профилактические осмотры детей в новых регионах с ноября прошлого года.С детьми работают узкопрофильные специалисты: педиатры, терапевты, офтальмологи, хирурги, психиатры, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи и андрологи. При необходимости детей направляют для дальнейшего обследования и лечения в специализированные медицинские организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей ХерсонщиныНа профосмотры детей из новых регионов направят более 1,5 млрд рублейАвтопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
https://crimea.ria.ru/20230306/v-novykh-regionakh-poyavyatsya-polevye-gospitali-1127370192.html
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Новости
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херсонская область, общество, здравоохранение в россии, новые регионы россии, дети, минздрав рф, михаил мурашко, новости
Сколько детей из Херсонской области прошли медосмотры

Почти 12 тысяч детей из Херсонской области прошли бесплатные медицинские профосмотры

19:47 10.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРебенок на медицинском осмотре
Ребенок на медицинском осмотре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области бесплатный медицинский осмотр прошли 11 715 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Херсонской области.
При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в регионах ведется активная работа по приведению к федеральным требованиям всей медицинской инфраструктуры.
"В настоящее время уже ведется работа по восстановлению медицинской инфраструктуры присоединенных территорий и приведению ее к требованиям законодательства Российской Федерации, при этом сохраняется принцип приоритетности охраны здоровья матерей и детей", — сообщил Мурашко.
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Ранее правительство выделило около 1,5 млрд рублей на проведение медосмотров детей в новых регионах России.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, более 220 тысяч детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, смогут пройти профилактические осмотры и получить рекомендации педиатров.
Мобильные медицинские бригады, сформированные из врачей разных субъектов России, проводят профилактические осмотры детей в новых регионах с ноября прошлого года.
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С детьми работают узкопрофильные специалисты: педиатры, терапевты, офтальмологи, хирурги, психиатры, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи и андрологи. При необходимости детей направляют для дальнейшего обследования и лечения в специализированные медицинские организации.
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Херсонская областьОбществоЗдравоохранение в РоссииНовые регионы РоссиидетиМинздрав РФМихаил МурашкоНовости
 
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