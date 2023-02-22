https://crimea.ria.ru/20230222/na-profosmotry-detey-iz-novykh-regionov-napravyat-bolee-15-mlrd-rubley-1127154547.html

На профосмотры детей из новых регионов направят более 1,5 млрд рублей

На профосмотры детей из новых регионов направят более 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.02.2023

На профосмотры детей из новых регионов направят более 1,5 млрд рублей

Правительство выделило около 1,5 млрд рублей на проведение профилактического медосмотра детей в новых регионах России. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T17:41

2023-02-22T17:41

2023-02-22T17:59

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Правительство выделило около 1,5 млрд рублей на проведение профилактического медосмотра детей в новых регионах России. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства по итогам послания президента РФ Федеральному Собранию.Уточняется, что более 220 тысяч детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, смогут пройти профилактические осмотры и получить рекомендации педиатров.С детьми будут работать узкопрофильные специалисты: педиатры, терапевты, офтальмологи, хирурги, психиатры, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи и андрологи. Медицинские работники уже приступили к работе в новых субъектах РФ.Всего в этом году для проведения углубленных обследований в новые регионы направятся 35 медицинских бригад с врачами-специалистами из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.Как сообщалось ранее, в Херсонской области более 11 тысяч детей детсадовского и школьного возраста уже прошли бесплатные медицинские профосмотры.По данным министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, по результатам медобследований врачи установили, что около 2 тысяч детей Херсонщины нуждаются в консультациях узких специалистов.Вадим Ильмиев выразил благодарность выездным бригадам врачей, прибывшим в Херсонщину из различных регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину Крымские врачи обследовали школьников в Херсонской области

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, новые регионы россии, общество, здравоохранение в россии, новости