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На профосмотры детей из новых регионов направят более 1,5 млрд рублей
На профосмотры детей из новых регионов направят более 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.02.2023
На профосмотры детей из новых регионов направят более 1,5 млрд рублей
Правительство выделило около 1,5 млрд рублей на проведение профилактического медосмотра детей в новых регионах России. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T17:41
2023-02-22T17:41
2023-02-22T17:59
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Правительство выделило около 1,5 млрд рублей на проведение профилактического медосмотра детей в новых регионах России. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства по итогам послания президента РФ Федеральному Собранию.Уточняется, что более 220 тысяч детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, смогут пройти профилактические осмотры и получить рекомендации педиатров.С детьми будут работать узкопрофильные специалисты: педиатры, терапевты, офтальмологи, хирурги, психиатры, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи и андрологи. Медицинские работники уже приступили к работе в новых субъектах РФ.Всего в этом году для проведения углубленных обследований в новые регионы направятся 35 медицинских бригад с врачами-специалистами из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.Как сообщалось ранее, в Херсонской области более 11 тысяч детей детсадовского и школьного возраста уже прошли бесплатные медицинские профосмотры.По данным министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, по результатам медобследований врачи установили, что около 2 тысяч детей Херсонщины нуждаются в консультациях узких специалистов.Вадим Ильмиев выразил благодарность выездным бригадам врачей, прибывшим в Херсонщину из различных регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину Крымские врачи обследовали школьников в Херсонской области
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михаил мишустин, правительство россии, новые регионы россии, общество, здравоохранение в россии, новости
На профосмотры детей из новых регионов направят более 1,5 млрд рублей
Более 1,5 млрд рублей направят на медосмотры детей из новых регионов России
17:41 22.02.2023 (обновлено: 17:59 22.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Правительство выделило около 1,5 млрд рублей на проведение профилактического медосмотра детей в новых регионах России. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства по итогам послания президента РФ Федеральному Собранию.
Уточняется, что более 220 тысяч детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, смогут пройти профилактические осмотры и получить рекомендации педиатров.
"Это позволит своевременно выявлять различные заболевания на ранней стадии, при необходимости назначить дальнейшее лечение", – подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин.
С детьми будут работать узкопрофильные специалисты: педиатры, терапевты, офтальмологи, хирурги, психиатры, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи и андрологи. Медицинские работники уже приступили к работе в новых субъектах РФ.
Всего в этом году для проведения углубленных обследований в новые регионы направятся 35 медицинских бригад с врачами-специалистами из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
Как сообщалось ранее, в Херсонской области более 11 тысяч детей детсадовского и школьного возраста уже прошли бесплатные медицинские профосмотры
.
По данным министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, по результатам медобследований врачи установили, что около 2 тысяч детей Херсонщины нуждаются в консультациях узких специалистов.
Вадим Ильмиев выразил
благодарность выездным бригадам врачей, прибывшим в Херсонщину из различных регионов России.
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