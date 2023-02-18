https://crimea.ria.ru/20230218/takogo-pri-ukraine-ne-bylo-kak-vrachi-obsleduyut-detey-khersonschiny-1127059025.html

Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины

Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины

В Херсонской области более 10,5 тыс. детей прошли бесплатные медицинские профосмотры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T11:26

2023-02-18T11:26

2023-02-18T11:27

херсонская область

общество

новые регионы россии

здравоохранение в россии

вадим ильмиев

новости

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области более 10,5 тыс. детей прошли бесплатные медицинские профосмотры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."В этом году медобследование в плановом режиме прошли 5 969 детей. Всего с момента начала проведения профосмотров врачи осмотрели 10 530 детей детсадовского и школьного возраста", - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.Детей обследуют врачи всех профилей: педиатры, терапевты, офтальмологи, хирурги, психиатры, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи и андрологи.Министр здравоохранения выразил благодарность выездным бригадам врачей, прибывшим в Херсонскую область из различных регионов России."Раньше дети Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР не получали должной медицинской помощи, государство не уделяло внимание их здоровью. При Украине такого никогда не было", - заключил Вадим Ильмиев.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться - омбудсмен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, новые регионы россии, здравоохранение в россии, вадим ильмиев, новости, дети