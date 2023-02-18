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Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины
Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины
В Херсонской области более 10,5 тыс. детей прошли бесплатные медицинские профосмотры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T11:26
2023-02-18T11:27
херсонская область
общество
новые регионы россии
здравоохранение в россии
вадим ильмиев
новости
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области более 10,5 тыс. детей прошли бесплатные медицинские профосмотры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."В этом году медобследование в плановом режиме прошли 5 969 детей. Всего с момента начала проведения профосмотров врачи осмотрели 10 530 детей детсадовского и школьного возраста", - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.Детей обследуют врачи всех профилей: педиатры, терапевты, офтальмологи, хирурги, психиатры, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи и андрологи.Министр здравоохранения выразил благодарность выездным бригадам врачей, прибывшим в Херсонскую область из различных регионов России."Раньше дети Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР не получали должной медицинской помощи, государство не уделяло внимание их здоровью. При Украине такого никогда не было", - заключил Вадим Ильмиев.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться - омбудсмен
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Новости
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херсонская область, общество, новые регионы россии, здравоохранение в россии, вадим ильмиев, новости, дети
Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины

Минздрав: более 10,5 тысяч детей Херсонщины прошли бесплатные профосмотры

11:26 18.02.2023 (обновлено: 11:27 18.02.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинздрав: более 10,5 тысяч детей Херсонщины прошли бесплатные профосмотры
Минздрав: более 10,5 тысяч детей Херсонщины прошли бесплатные профосмотры - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области более 10,5 тыс. детей прошли бесплатные медицинские профосмотры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"В этом году медобследование в плановом режиме прошли 5 969 детей. Всего с момента начала проведения профосмотров врачи осмотрели 10 530 детей детсадовского и школьного возраста", - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
Детей обследуют врачи всех профилей: педиатры, терапевты, офтальмологи, хирурги, психиатры, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, урологи и андрологи.
Министр здравоохранения выразил благодарность выездным бригадам врачей, прибывшим в Херсонскую область из различных регионов России.
"Раньше дети Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР не получали должной медицинской помощи, государство не уделяло внимание их здоровью. При Украине такого никогда не было", - заключил Вадим Ильмиев.
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Херсонская областьОбществоНовые регионы РоссииЗдравоохранение в РоссииВадим ИльмиевНовостидети
 
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