https://crimea.ria.ru/20221220/krymskie-vrachi-obsledovali-shkolnikov-v-genicheskom-rayone-1126013837.html
Крымские врачи обследовали школьников в Геническом районе
Крымские врачи обследовали школьников в Геническом районе - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Крымские врачи обследовали школьников в Геническом районе
Врачи из Крыма в составе выездных бригад провели профосмотры детей Чонгарской школы Генического района. По данным минздрава Херсонской области, обследование... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T15:34
2022-12-20T15:34
2022-12-20T15:35
новые регионы россии
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
херсонская область
общество
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92389/18/923891817_0:989:1674:1931_1920x0_80_0_0_021c23cd4cb0925c93a8792b0205a38d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Врачи из Крыма в составе выездных бригад провели профосмотры детей Чонгарской школы Генического района. По данным минздрава Херсонской области, обследование прошли почти 189 школьников.По словам директора Чонгарской школы Максима Василенко, процент отказов родителей от медобследования минимальный."Сейчас наблюдается сезонный всплеск ОРВИ, поэтому 20-30% детей в школу не ходят. Плановые профосмотры детей крайне важны для выявления скрытых патологий. Выездные бригады делают очень большое дело", – сказал Василенко.В Херсонской области врачи из Крыма работают уже второй месяц – осматривают детей, начиная с ясельной группы детсада до 17 лет включительно.Ранее президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых субъектах страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На эти цели из резервного фонда правительства выделено более 353 млн рублей. Деньги в виде субсидии направили Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Работа организована, в том числе, выездными бригадами прямо в детских садах и школах.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Между Симферополем и Луганском: школы-побратимы построят видео-мостЛьготы в детском саду – кому положены и как воспользоватьсяВ Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться – омбудсмен
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92389/18/923891817_0:832:1674:2088_1920x0_80_0_0_4ed2403e5b40056d51d049d2bf540801.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, херсонская область, общество, здравоохранение в россии
Крымские врачи обследовали школьников в Геническом районе
Выездные бригады врачей из Крыма обследовали детей в Геническом районе
15:34 20.12.2022 (обновлено: 15:35 20.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Врачи из Крыма в составе выездных бригад провели профосмотры детей Чонгарской школы Генического района. По данным минздрава Херсонской области, обследование прошли почти 189 школьников.
"Для нашей бригады большая честь проводить профосмотры, своевременно выявлять случаи, требующие медицинского вмешательства, и информировать родителей о здоровье их детей", – отметила врач-педиатр Оксана Литвинцева.
По словам директора Чонгарской школы Максима Василенко, процент отказов родителей от медобследования минимальный.
"Сейчас наблюдается сезонный всплеск ОРВИ, поэтому 20-30% детей в школу не ходят. Плановые профосмотры детей крайне важны для выявления скрытых патологий. Выездные бригады делают очень большое дело", – сказал Василенко.
В Херсонской области врачи из Крыма работают уже второй месяц – осматривают детей, начиная с ясельной группы детсада до 17 лет включительно.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых субъектах страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На эти цели из резервного фонда правительства выделено более 353 млн рублей. Деньги в виде субсидии направили Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России.
Работа организована, в том числе, выездными бригадами прямо в детских садах и школах.
Читайте также на сайте РИА Новости Крым: