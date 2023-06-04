Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детях
Сажу из легких достают кусками: Гладков рассказал о состоянии раненых при атаках ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил в больнице раненых при атаке ВСУ жителей региона
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Пострадавших при обстреле ВСУ жителей Белгородской области будут лечить в больнице Белгорода – перевозка в Москву не потребуется. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков после посещения раненых.
По его данным, состояние детей, раненых при ударе из "Градов" по селу Соболевка Валуйского округа, стабильное. Мальчика готовят к операции, состояние девочки улучшается.
"Дети, София и Даниил, в момент обстрела были на улице. У девочки осколочные ранения обоих глаз, но динамика, по словам врачей, хорошая. Повязки будут снимать уже на следующей неделе. У мальчишки осколочных ранений нет, он получил сложный перелом, когда упал, убегая от снарядов. На понедельник назначена операция. Врачи говорят, ребята молодцы, динамика хорошая, вместе с ними близкие родственники", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также указал, что раненые при ударах боевиков жители Шебекинского и Грайворонского округов и Краснояружского района останутся проходить лечение в больнице Белгорода. Медики пришли к выводу, что дополнительного перевода в Москву на лечение не требуется, лекарственные препараты есть.
"Состояние и степень полученных травм у всех разные: кто-то в ожоговом отделении, кто-то в гнойной хирургии, кто-то в травматологическом отделении. Были переживая у сотрудников предприятия за коллегу, который получил ожог верхних дыхательных путей во время обстрела, когда загорелся производственный корпус предприятия. Состояние тяжелое, сажу из легких достают кусками. У трех других пострадавших во время обстрела на этом же предприятии динамика стабильная", - заверил губернатор области.
Второго июня вечером украинские боевики нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Соболевка Валуйского городского округа. Первоначально сообщалось о двух погибших и шести пострадавших, среди которых 13-летний мальчик и 11-летняя девочка. Позже число жертв удара выросло до трех - женщина скончалась в карете скорой помощи из-за проникающих осколочных ранений.
3 июня в результате очередного обстрела ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области погибли два человека, еще двое с осколочными ранениями доставлены в больницу.
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