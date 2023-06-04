https://crimea.ria.ru/20230604/gotovyat-k-operatsii-gladkov-rasskazal-o-ranenykh-v-sobolevke-detyakh-1129176313.html

Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детях

Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детях - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детях

Пострадавших при обстреле ВСУ жителей Белгородской области будут лечить в больнице Белгорода – перевозка в Москву не потребуется. Об этом рассказал губернатор... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T12:59

2023-06-04T12:59

2023-06-04T12:59

обстрелы белгородской области

белгород

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

общество

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Пострадавших при обстреле ВСУ жителей Белгородской области будут лечить в больнице Белгорода – перевозка в Москву не потребуется. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков после посещения раненых.По его данным, состояние детей, раненых при ударе из "Градов" по селу Соболевка Валуйского округа, стабильное. Мальчика готовят к операции, состояние девочки улучшается.Он также указал, что раненые при ударах боевиков жители Шебекинского и Грайворонского округов и Краснояружского района останутся проходить лечение в больнице Белгорода. Медики пришли к выводу, что дополнительного перевода в Москву на лечение не требуется, лекарственные препараты есть.Второго июня вечером украинские боевики нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Соболевка Валуйского городского округа. Первоначально сообщалось о двух погибших и шести пострадавших, среди которых 13-летний мальчик и 11-летняя девочка. Позже число жертв удара выросло до трех - женщина скончалась в карете скорой помощи из-за проникающих осколочных ранений.3 июня в результате очередного обстрела ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области погибли два человека, еще двое с осколочными ранениями доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в КрымНовые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУОбстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасов

https://crimea.ria.ru/20230603/chislo-pogibshikh-i-ranenykh-pri-obstrele-sela-sobolevka-vyroslo---gladkov-1129164898.html

белгород

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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обстрелы белгородской области, белгород, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, общество, здравоохранение в россии, новости