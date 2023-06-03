Обстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасов
Гладков: после массированных ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли двое, еще 8 ранены
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В пятницу, 2 июня, по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 371 единицу различных боеприпасов, два человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"К сожалению, есть двое погибших – две женщины находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. За прошедшие сутки в городском округе пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram.
Также в городе Шебекино пострадало промышленное предприятие, общее число разрушенных и поврежденных домов и автомобилей уточняется. На территории города полностью отсутствуют электро- и водоснабжение.
"По селу Муром выпущено 37 артиллерийских снарядов. В результате повреждено 11 частных домовладений, один дом полностью сгорел. Часть улиц остается без электроэнергии и мобильной связи. Из ствольной артиллерии били по поселку Маслова Пристань. По поселку Ленинский и хутору Панков выпущено 9 и 5 минометных снарядов соответственно. Из миномета и артиллерии обстреляли поселок Новая Таволжанка – зафиксировано 57 прилетов. Пострадало 40 частных домовладений", - перечислил Гладков.
В пятницу, 2 июня, сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения. Село Соболевка Валуйского городского округа обстреляли из "Градов". Снаряды были выпущены по частному сектору. В результате, по последним данным, погибли три человека, еще семь мирных жителей, в том числе дети, пострадали.
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