https://crimea.ria.ru/20230603/obstrely-shebekinskogo-okruga-vsu-vypustili-za-sutki-370-boepripasov-1129165810.html

Обстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасов

Обстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасов - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Обстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасов

В пятницу, 2 июня, по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 371 единицу различных боеприпасов, два человека погибли, восемь получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T14:34

2023-06-03T14:34

2023-06-03T14:34

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В пятницу, 2 июня, по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 371 единицу различных боеприпасов, два человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также в городе Шебекино пострадало промышленное предприятие, общее число разрушенных и поврежденных домов и автомобилей уточняется. На территории города полностью отсутствуют электро- и водоснабжение."По селу Муром выпущено 37 артиллерийских снарядов. В результате повреждено 11 частных домовладений, один дом полностью сгорел. Часть улиц остается без электроэнергии и мобильной связи. Из ствольной артиллерии били по поселку Маслова Пристань. По поселку Ленинский и хутору Панков выпущено 9 и 5 минометных снарядов соответственно. Из миномета и артиллерии обстреляли поселок Новая Таволжанка – зафиксировано 57 прилетов. Пострадало 40 частных домовладений", - перечислил Гладков.В пятницу, 2 июня, сразу несколько населенных пунктов Белгородской области в очередной раз подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения. Село Соболевка Валуйского городского округа обстреляли из "Градов". Снаряды были выпущены по частному сектору. В результате, по последним данным, погибли три человека, еще семь мирных жителей, в том числе дети, пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской областиОчередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело раненыГде готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения

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шебекино (город в белгородской области)

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