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Число погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - Гладков - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Число погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - Гладков
Число погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - Гладков - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Число погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - Гладков
В результате обстрелов ВСУ села Соболевка Белгородской области накануне вечером погибли трое, семь человек получили ранения. Уточненные данные опубликовал... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T13:25
2023-06-03T13:25
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В результате обстрелов ВСУ села Соболевка Белгородской области накануне вечером погибли трое, семь человек получили ранения. Уточненные данные опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.Всего, по его данным, в частном секторе в селе Соболевка зафиксировано 18 прилетов снарядов "Града". Разрушения зафиксированы в 24 домовладениях, повреждены газопровод и линия электропередачи.Накануне вечером Гладков сообщил, что украинские боевики нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Соболевка Валуйского городского округа. Первоначально сообщалось о двух погибших и шести пострадавших, среди которых 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненые"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской областиОчередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Число погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - Гладков

Гладков: при обстреле села Соболевка в Белгородской области погибли трое, еще 7 пострадали

13:25 03.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы в Белгородской области
Обстрелы в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В результате обстрелов ВСУ села Соболевка Белгородской области накануне вечером погибли трое, семь человек получили ранения. Уточненные данные опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Всего, по его данным, в частном секторе в селе Соболевка зафиксировано 18 прилетов снарядов "Града".
"К сожалению, погибли три человека – двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи. Семь человек получили ранения различной степени тяжести – шестеро госпитализированы, один от госпитализации отказался", - написал Гладков в своем Telegram в субботу.
Разрушения зафиксированы в 24 домовладениях, повреждены газопровод и линия электропередачи.
Накануне вечером Гладков сообщил, что украинские боевики нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Соболевка Валуйского городского округа. Первоначально сообщалось о двух погибших и шести пострадавших, среди которых 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
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