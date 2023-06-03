https://crimea.ria.ru/20230603/chislo-pogibshikh-i-ranenykh-pri-obstrele-sela-sobolevka-vyroslo---gladkov-1129164898.html

Число погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - Гладков

Число погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - Гладков - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Число погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - Гладков

В результате обстрелов ВСУ села Соболевка Белгородской области накануне вечером погибли трое, семь человек получили ранения. Уточненные данные опубликовал... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T13:25

2023-06-03T13:25

2023-06-03T13:25

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В результате обстрелов ВСУ села Соболевка Белгородской области накануне вечером погибли трое, семь человек получили ранения. Уточненные данные опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.Всего, по его данным, в частном секторе в селе Соболевка зафиксировано 18 прилетов снарядов "Града". Разрушения зафиксированы в 24 домовладениях, повреждены газопровод и линия электропередачи.Накануне вечером Гладков сообщил, что украинские боевики нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Соболевка Валуйского городского округа. Первоначально сообщалось о двух погибших и шести пострадавших, среди которых 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненые"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской областиОчередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены

белгородская область

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россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия