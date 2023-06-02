ВСУ выпустили по Белгородской области 40 снарядов и дрон - есть раненые
ВСУ ударили по Белгородской области из артиллерии и сбросили беспилотник – ранены двое
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСотрудник МЧС России на месте взрыва в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В пятницу вечером украинские боевики продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Белгородской области. По селу Новая Таволжанка выпущено 40 снарядов, а в селе Мелихово отработала российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, село Новая Таволжанка в Шебекинском округе подверглось массированному удару из ствольной артиллерии, там есть пострадавшие мирные жители.
"В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго - контузия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавшие на бронеавтомобиле доставлены в городскую больницу №2.
Кроме того, в Шебекино после попадания снаряда вспыхнуло одно из промышленных предприятий. На месте работают пожарные расчеты.
В Корочанском районе над селом Мелихово около 20:00 сработала система ПВО. Осколками снаряда повреждена кровля частного жилого дома.
"В селе Муром Шебекинского округа от прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Оперативные службы выехали на место", - сообщил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому округу больше 850 снарядов, там пострадали больше 20 мирных жителей. Кроме того, удары наносились и по другим районам области. В частности, город Шебекино после обстрелов полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение. В регионах повреждены жилые дома, адмнистративные здания, автомобили. В Белгороде в районе жилых домов упал и взорвался БПЛА, пострадали двое мужчин. 65 прилетов зафиксировано в Грайворонском округе. А при ударе по дороге в Шебекинском городском округе погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения.
Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты приграничных районов Белгородской области. В четверг массированные обстрелы продолжались и днем, и ночью, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что за день в округе от обстрелов пострадали 11 мирных граждан. Из города Шебекино и прилегающих сел в пункты временного размещения за прошлые сутки выехали более 2,5 тысяч человек.
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