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Белгород принял более полутора тысяч переселенцев из Шебекино

Белгород принял более полутора тысяч переселенцев из Шебекино - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Белгород принял более полутора тысяч переселенцев из Шебекино

Более 1600 жителей города Шебекино разместил в пунктах временного размещения в Белгороде, сообщил мэр Валентин Демидов. РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T18:37

2023-06-01T18:37

2023-06-01T18:37

шебекино (город в белгородской области)

белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Более 1600 жителей города Шебекино разместил в пунктах временного размещения в Белгороде, сообщил мэр Валентин Демидов.По его словам, два из таких пунктов уже заполнены. Они смогли вместить более 1600 человек."Сейчас начинаем заполнять третий пункт. Здесь можно разместить более тысячи человек", – сообщил в своем Telegram-канале Демидов.Он добавил, что вынужденных переселенцев обеспечили всем необходимым, организовано питание и медицинское обслуживание. С прибывшими работают волонтеры и психологи.31 мая губернатор области Гладков сообщил о начале вывоза детей из Шебекинского и Грайворонского округов в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Первые 300 детей отправлены в Воронеж.В свою очередь глава РК Сергей Аксенов заявил, что Крым готов принять на отдых до тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Число принятых детей может быть увеличено в случае, если будут появляться свободные места.Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты Белгородской области из ствольной артиллерии и минометов, предпринимают атаки с помощью беспилотников. Больше всего прилетов приходится на Шебекинский и Грайворонский городские округа.В ночь на четверг ВСУ трижды обстреливали центр Шебекино и окраины города из "Града". Ранения получили восемь человек. В результате дневного обстрела ранение получил мужчина, также повреждены здания администрации и общежития. Днем ранее под обстрел попал пункта временного размещения в Белгородской области, один человек погиб, еще двое ранены.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские рано утром сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Предотвращены три атаки украинских террористических формирований, противнику нанесены 11 ударов. Нарушений государственной границы не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Белгороде: что известноШебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточенВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены

https://crimea.ria.ru/20230531/chetvero-ranenykh-i-evakuatsiya-detey-novaya-ataka-vsu-na-shebekino-1129092949.html

шебекино (город в белгородской области)

белгород

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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