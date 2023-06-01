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Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен

Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен

ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами "Града", ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T12:23

2023-06-01T12:23

2023-06-01T15:06

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

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белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами "Града", ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он подчеркнул, что распространяемая в ряде пабликов информация об одном погибшем и двух пострадавших в автобусе не подтверждается ни властями на местах, ни медиками.Ранее в четверг губернатор Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Сейчас администрации районов занимаются вывозом людей. Сегодня в Пензу уезжают около 200 человек – это дети с мамами и бабушками. В субботу 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль.В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в связи с ситуацией вокруг Шебекино президент Владимир Путин получает доклады из Министерства обороны, Погранслужбы ФСБ, МЧС, "а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением".Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек раненыШкола в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителяЧетверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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