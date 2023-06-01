Рейтинг@Mail.ru
Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230601/shebekino-snova-pod-udarom-gorit-obschezhitie-gorod-obestochen-1129125995.html
Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен
Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен
ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами "Града", ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T12:23
2023-06-01T15:06
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129126142_0:5:562:321_1920x0_80_0_0_47313522a162916c02dec9fd24ed7d7a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами "Града", ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он подчеркнул, что распространяемая в ряде пабликов информация об одном погибшем и двух пострадавших в автобусе не подтверждается ни властями на местах, ни медиками.Ранее в четверг губернатор Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Сейчас администрации районов занимаются вывозом людей. Сегодня в Пензу уезжают около 200 человек – это дети с мамами и бабушками. В субботу 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль.В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в связи с ситуацией вокруг Шебекино президент Владимир Путин получает доклады из Министерства обороны, Погранслужбы ФСБ, МЧС, "а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением".Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек раненыШкола в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителяЧетверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129126142_0:0:562:423_1920x0_80_0_0_83c982220eb1ceafccbc2b9d8416f400.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен

Гладков: Шебекино обстреляли из "Градов" - есть раненый и разрушения

12:23 01.06.2023 (обновлено: 15:06 01.06.2023)
 
© соцсетиВСУ обстреляли Шебекино из "Града"
ВСУ обстреляли Шебекино из Града
© соцсети
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами "Града", ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В округе есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется", - написал Гладков в Telegram.
Он подчеркнул, что распространяемая в ряде пабликов информация об одном погибшем и двух пострадавших в автобусе не подтверждается ни властями на местах, ни медиками.
Ранее в четверг губернатор Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Сейчас администрации районов занимаются вывозом людей. Сегодня в Пензу уезжают около 200 человек – это дети с мамами и бабушками. В субботу 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль.
В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в связи с ситуацией вокруг Шебекино президент Владимир Путин получает доклады из Министерства обороны, Погранслужбы ФСБ, МЧС, "а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением".
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены
Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя
Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино
Шебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Несколько сел в Белгородской области под обстрелом ВСУ
14:46Почему в лигу чемпионата России прошел только один клуб Крыма
14:21Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнение
14:02Российская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской области
13:48Смертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗа
13:43Почти 700 уничтоженных боевиков за сутки: потери ВСУ растут
13:29Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов
12:51Из пещеры – в лидеры страны: Си Цзиньпину – 70 лет
12:47Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в Шебекино
12:44В Турции опубликовали итоговые результаты выборов президента
12:23Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен
12:06"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области
12:00Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать
11:46РНКБ в День защиты детей посчитал траты владельцев детских карт
11:32Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 лет
11:29Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России
11:07Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде
10:31Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя
10:25Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона
10:00Керченская переправа 1 июня: погода, очередь и ограничения
Лента новостейМолния