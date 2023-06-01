https://crimea.ria.ru/20230601/shkola-v-belgorodskoy-oblasti-popala-pod-obstrel-vsu--raneny-dva-uchitelya-1129121859.html

Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя

Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя

Два человека пострадали в результате артиллерийского обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа, удар пришелся по школе и медпункту. Об этом... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T10:31

2023-06-01T10:31

2023-06-01T10:31

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате артиллерийского обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа, удар пришелся по школе и медпункту. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.И уточнил, что подомовой обход продолжается.Ранее в четверг губернатор Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Сейчас администрации районов занимаются вывозом людей. Сегодня в Пензу уезжают около 200 человек – это дети с мамами и бабушками. В субботу 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек раненыЧетверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на ШебекиноМассированный обстрел Белгородской области: число пострадавших растет

https://crimea.ria.ru/20230601/artilleriya-vsu-atakovala-9-gorodov-i-sel-khersonschiny-1129120854.html

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, вячеслав гладков