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Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя
Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя
Два человека пострадали в результате артиллерийского обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа, удар пришелся по школе и медпункту. Об этом... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T10:31
2023-06-01T10:31
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате артиллерийского обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа, удар пришелся по школе и медпункту. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.И уточнил, что подомовой обход продолжается.Ранее в четверг губернатор Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Сейчас администрации районов занимаются вывозом людей. Сегодня в Пензу уезжают около 200 человек – это дети с мамами и бабушками. В субботу 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек раненыЧетверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на ШебекиноМассированный обстрел Белгородской области: число пострадавших растет
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, вячеслав гладков
Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя

Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя

10:31 01.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел. Архивное фото
Обстрел. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате артиллерийского обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа, удар пришелся по школе и медпункту. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, есть двое пострадавших - преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины - осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается. Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях", - написал он в своем Telegram-канале.
И уточнил, что подомовой обход продолжается.
Ранее в четверг губернатор Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Сейчас администрации районов занимаются вывозом людей. Сегодня в Пензу уезжают около 200 человек – это дети с мамами и бабушками. В субботу 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиВячеслав Гладков
 
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