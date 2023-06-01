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ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены
ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены - РИА Новости Крым, 01.06.2023
ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены
ВСУ всю ночь обстреливали город Шебекино Белгородской области. Несколько человек получили ранения, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T07:38
2023-06-01T07:38
2023-06-01T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. ВСУ всю ночь обстреливали город Шебекино Белгородской области. Несколько человек получили ранения, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города. ⠀ Троих человек госпитализировали, одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет походить амбулаторно. Гладков также сообщил , что зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, в результате чего он загорелся, и в крышу административного здания, у которого горит кровля. Еще в одном административном здании осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна."Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами. Подворовой обход территории начнется в ближайшее время", - добавил Гладков.30 мая ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.31 боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на ШебекиноОколо 300 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьВ Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границы
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, происшествия, новости
ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены
Гладков: ВСУ обстреляли из "Града" центр и окраины Шебекино, есть пострадавшие
07:38 01.06.2023 (обновлено: 08:08 01.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. ВСУ всю ночь обстреливали город Шебекино Белгородской области. Несколько человек получили ранения, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города. ⠀
"По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина - это охранник моста. Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу", - написал Гладков в своем Telegram. ⠀
Троих человек госпитализировали, одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет походить амбулаторно.
Гладков также сообщил , что зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, в результате чего он загорелся, и в крышу административного здания, у которого горит кровля. Еще в одном административном здании осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна.
"Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами. Подворовой обход территории начнется в ближайшее время", - добавил Гладков.
30 мая ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии
пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.
31 боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино
. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов.
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