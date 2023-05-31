https://crimea.ria.ru/20230531/okolo-300-priletov-za-sutki-vsu-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-1129100612.html
Около 300 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
Около 300 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Около 300 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
Три городских округа и три района Белгородской области в минувшие сутки подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков, ВСУ выпустили по населенным... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T12:41
2023-05-31T12:41
2023-05-31T12:43
белгород
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Три городских округа и три района Белгородской области в минувшие сутки подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков, ВСУ выпустили по населенным пунктам региона в общей сложности около 300 снарядов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Шебекинский городской округБольше всего пострадал Шебекинский городской округ, по которому противник выпустил из РСЗО и ствольной артиллерии 215 снарядов, из которых 49 – по городу Шебекино.Кроме того, в городе повреждения получили 29 многоквартирных домов – выбиты окна, посечены фасады. В 20 частных домовладениях посечены фасады и заборы, повреждена кровля. Также повреждения получили административное здание, торговый центр, общественное пространство. Один магазин сгорел, повреждено 30 автомобилей.В результате утреннего обстрела Шебекино пострадали четыре человека.По селу Новая Таволжанка выпущено 47 снарядов из ствольной артиллерии, повреждены 23 частных дома и шесть авто, а также электроподстанция. Никто не пострадал.По селу Архангельское противник выпустил шесть снарядов, по селу Терезовка и хутору Стадников – девять и восемь минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.В хуторе Балки зафиксировано пять прилетов, также удалось сбить два беспилотника противника. Никто не пострадал, разрушений нет.По селу Муром били из ствольной артиллерии, зафиксировано 57 прилетов. Пострадавших нет, повреждено административное здание. Также в селе противник сбросил гранату с дрона. В результате никто не пострадал, разрушений домов нет.ВСУ также наносили удары по поселку Первомайский, селам Мешковое, Графовка и Безлюдовка – всего 31 прилет. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.Грайворонский и Старооскольский горокруга"В Грайворонском горокруге зафиксировано 30 прилетов. 21 минометным снарядом обстреляли окраину села Козинка, девять минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Пострадавших нет, в одном домовладении выбиты окна и провалена стена. В районе села Антоновка сбит беспилотник противника", - сообщил губернатор.В Старооскольском горокруге при покосе сорняков обнаружен беспилотник. Территория оцеплена, взрывотехники работают на месте.Белгородский, Волоконвский и Краснояружский районыЗа минувшие сутки боевики также выпустили девять артиллерийских снарядов по селу Журавлевка Белгородского района. Поврежден один дом.В Волоконовском районе из миномета 12 раз обстрелян хутор Старый. В Краснояружском районе артиллерией дважды обстреляли окраину села Графовка. В обоих населенных пунктах никто не пострадал. В Графовке повреждена линия электропередач, к данному моменту ее восстановили.Накануне вечером ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.Ночью боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селахБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьОдин погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения
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белгород, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости
Около 300 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
Гладков: за минувшие сутки по Белгородской области выпущено более 300 снарядов
12:41 31.05.2023 (обновлено: 12:43 31.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Три городских округа и три района Белгородской области в минувшие сутки подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков, ВСУ выпустили по населенным пунктам региона в общей сложности около 300 снарядов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Шебекинский городской округ
Больше всего пострадал Шебекинский городской округ, по которому противник выпустил из РСЗО и ствольной артиллерии 215 снарядов, из которых 49 – по городу Шебекино.
"В результате обстрела пункта временного размещения, к сожалению, есть погибший и двое раненых. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены два корпуса ПВР и территория проходной", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, в городе повреждения получили 29 многоквартирных домов – выбиты окна, посечены фасады. В 20 частных домовладениях посечены фасады и заборы, повреждена кровля. Также повреждения получили административное здание, торговый центр, общественное пространство. Один магазин сгорел, повреждено 30 автомобилей.
В результате утреннего обстрела Шебекино пострадали четыре человека.
По селу Новая Таволжанка выпущено 47 снарядов из ствольной артиллерии, повреждены 23 частных дома и шесть авто, а также электроподстанция. Никто не пострадал.
По селу Архангельское противник выпустил шесть снарядов, по селу Терезовка и хутору Стадников – девять и восемь минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.
В хуторе Балки зафиксировано пять прилетов, также удалось сбить два беспилотника противника. Никто не пострадал, разрушений нет.
По селу Муром били из ствольной артиллерии, зафиксировано 57 прилетов. Пострадавших нет, повреждено административное здание. Также в селе противник сбросил гранату с дрона. В результате никто не пострадал, разрушений домов нет.
ВСУ также наносили удары по поселку Первомайский, селам Мешковое, Графовка и Безлюдовка – всего 31 прилет. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.
Грайворонский и Старооскольский горокруга
"В Грайворонском горокруге зафиксировано 30 прилетов. 21 минометным снарядом обстреляли окраину села Козинка, девять минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Пострадавших нет, в одном домовладении выбиты окна и провалена стена. В районе села Антоновка сбит беспилотник противника", - сообщил губернатор.
В Старооскольском горокруге при покосе сорняков обнаружен беспилотник. Территория оцеплена, взрывотехники работают на месте.
Белгородский, Волоконвский и Краснояружский районы
За минувшие сутки боевики также выпустили девять артиллерийских снарядов по селу Журавлевка Белгородского района. Поврежден один дом.
В Волоконовском районе из миномета 12 раз обстрелян хутор Старый. В Краснояружском районе артиллерией дважды обстреляли окраину села Графовка. В обоих населенных пунктах никто не пострадал. В Графовке повреждена линия электропередач, к данному моменту ее восстановили.
Накануне вечером ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии
пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.
Ночью боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино
. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов.
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