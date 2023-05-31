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Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино
Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино
Четыре человека ранены в результате массированного удара украинских боевиков по Шебекино Белгородской области, в связи с участившимися атаками принято решение... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T07:38
2023-05-31T07:39
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Четыре человека ранены в результате массированного удара украинских боевиков по Шебекино Белгородской области, в связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из двух округов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Повреждены 12 автомобилей. Сотрудники горадминистрация проводят подворовой обход территорий, после чего специалисты приступят к восстановительным работам.Гладков также проинформировал, что в целях безопасности принято решение вывезти детей из двух округов.Накануне ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Ранения получили еще двое мужчин. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селахБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьОдин погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения
https://crimea.ria.ru/20230530/udar-po-pvr-v-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1129088239.html
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Новости
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, новости
Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино

Гладков: четыре человека ранены в результате массированного удара ВСУ по Шебекино

07:38 31.05.2023 (обновлено: 07:39 31.05.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Четыре человека ранены в результате массированного удара украинских боевиков по Шебекино Белгородской области, в связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из двух округов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ситуация в Шебекино ухудшается. Ночью по городу был нанесен массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте", - написал в своем Telegram-канале Гладков.
Снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Повреждены 12 автомобилей. Сотрудники горадминистрация проводят подворовой обход территорий, после чего специалисты приступят к восстановительным работам.
Гладков также проинформировал, что в целях безопасности принято решение вывезти детей из двух округов.
"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж", - добавил губернатор.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области
1 из 3
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области
2 из 3
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области
3 из 3
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 3
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 3
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 3
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Накануне ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Ранения получили еще двое мужчин. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
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