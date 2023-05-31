https://crimea.ria.ru/20230531/chetvero-ranenykh-i-evakuatsiya-detey-novaya-ataka-vsu-na-shebekino-1129092949.html

Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино

Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино

Четыре человека ранены в результате массированного удара украинских боевиков по Шебекино Белгородской области, в связи с участившимися атаками принято решение... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T07:38

2023-05-31T07:38

2023-05-31T07:39

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Четыре человека ранены в результате массированного удара украинских боевиков по Шебекино Белгородской области, в связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из двух округов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Повреждены 12 автомобилей. Сотрудники горадминистрация проводят подворовой обход территорий, после чего специалисты приступят к восстановительным работам.Гладков также проинформировал, что в целях безопасности принято решение вывезти детей из двух округов.Накануне ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Ранения получили еще двое мужчин. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селахБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьОдин погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения

https://crimea.ria.ru/20230530/udar-po-pvr-v-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1129088239.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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