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В Севастополе осужден граффитист из Москвы за рисунок на орудии эсминца - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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В Севастополе осужден граффитист из Москвы за рисунок на орудии эсминца
В Севастополе осужден граффитист из Москвы за рисунок на орудии эсминца - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В Севастополе осужден граффитист из Москвы за рисунок на орудии эсминца
37-летний житель Москвы приговорен к обязательным работам за граффити, которое он нанес на 130-мм пушку 11-ой береговой батареи в музее "Казематы, в которых... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T17:45
2024-04-26T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. 37-летний житель Москвы приговорен к обязательным работам за граффити, которое он нанес на 130-мм пушку 11-ой береговой батареи в музее "Казематы, в которых находились командные пункты береговой обороны Черноморского флота и Приморской армии" в Севастополе. Об этом сообщили в городской прокуратуре.Сигнал о том, что неизвестные разрисовали морское артиллерийское орудие эсминца "Бойкий" на объекте культурного наследия регионального значения полицейские приняли 7 января. На место выехали следователи. Автором граффити оказался 37-летний гость из Москвы, который таким образом хотел оставить свой фирменный знак в Севастополе.Он признан виновным в повреждении объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия.В настоящее время внешний вид пушки восстановлен, добавили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - СледкомВандалы повредили фонтан в центре СимферополяВандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года
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крым, севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, приговор, закон и право, новости крыма
В Севастополе осужден граффитист из Москвы за рисунок на орудии эсминца

Суд приговорил к обязательным работам москвича за граффити на орудии эсминца в Севастополе

17:45 26.04.2024 (обновлено: 17:47 26.04.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. 37-летний житель Москвы приговорен к обязательным работам за граффити, которое он нанес на 130-мм пушку 11-ой береговой батареи в музее "Казематы, в которых находились командные пункты береговой обороны Черноморского флота и Приморской армии" в Севастополе. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
Сигнал о том, что неизвестные разрисовали морское артиллерийское орудие эсминца "Бойкий" на объекте культурного наследия регионального значения полицейские приняли 7 января. На место выехали следователи. Автором граффити оказался 37-летний гость из Москвы, который таким образом хотел оставить свой фирменный знак в Севастополе.
Он признан виновным в повреждении объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
"Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде 320 часов обязательных работ", - сказано в сообщении.
В настоящее время внешний вид пушки восстановлен, добавили в прокуратуре.
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