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Разрисовал орудие эсминца: граффитист из Москвы задержан в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Разрисовал орудие эсминца: граффитист из Москвы задержан в Севастополе
Разрисовал орудие эсминца: граффитист из Москвы задержан в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Разрисовал орудие эсминца: граффитист из Москвы задержан в Севастополе
Граффитист из Москвы разрисовал орудие на 11-й береговой батарее в Севастополе, чтобы оставить свой "фирменный знак" и теперь ответит перед законом. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T09:26
2024-01-11T09:26
севастополь
памятники севастополя
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Граффитист из Москвы разрисовал орудие на 11-й береговой батарее в Севастополе, чтобы оставить свой "фирменный знак" и теперь ответит перед законом. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Сигнал о том, что неизвестные разрисовали морское артиллерийское орудие эсминца "Бойкий" на объекте культурного наследия регионального значения полицейские приняли 7 января. На место выехали следователи.По словам задержанного, таким образом он хотел оставить свой фирменный знак в Севастополе. Теперь полиция передаст собранные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.Читайте также на РИА Новости Крым:Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрутВандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три годаОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
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севастополь, памятники севастополя, общество, происшествия
Разрисовал орудие эсминца: граффитист из Москвы задержан в Севастополе

Москвич разрисовал орудие эсминца "Бойкий" на 11-й береговой батарее в Севастополе

09:26 11.01.2024
 
© Анна ПетроваДети на экскурсии на 11-й береговой батарее
Дети на экскурсии на 11-й береговой батарее
© Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Граффитист из Москвы разрисовал орудие на 11-й береговой батарее в Севастополе, чтобы оставить свой "фирменный знак" и теперь ответит перед законом. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Сигнал о том, что неизвестные разрисовали морское артиллерийское орудие эсминца "Бойкий" на объекте культурного наследия регионального значения полицейские приняли 7 января. На место выехали следователи.
"В результате проведенных мероприятий оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с коллегами из УФСБ установлена личность автора граффити. Им оказался 37-летний гость из Москвы", - сообщили в пресс-службе.
По словам задержанного, таким образом он хотел оставить свой фирменный знак в Севастополе. Теперь полиция передаст собранные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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