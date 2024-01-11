https://crimea.ria.ru/20240111/razrisoval-orudie-esmintsa-graffitist-iz-moskvy-zaderzhan-v-sevastopole-1134108027.html

Разрисовал орудие эсминца: граффитист из Москвы задержан в Севастополе

Разрисовал орудие эсминца: граффитист из Москвы задержан в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Разрисовал орудие эсминца: граффитист из Москвы задержан в Севастополе

Граффитист из Москвы разрисовал орудие на 11-й береговой батарее в Севастополе, чтобы оставить свой "фирменный знак" и теперь ответит перед законом. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T09:26

2024-01-11T09:26

2024-01-11T09:26

севастополь

памятники севастополя

общество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Граффитист из Москвы разрисовал орудие на 11-й береговой батарее в Севастополе, чтобы оставить свой "фирменный знак" и теперь ответит перед законом. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Сигнал о том, что неизвестные разрисовали морское артиллерийское орудие эсминца "Бойкий" на объекте культурного наследия регионального значения полицейские приняли 7 января. На место выехали следователи.По словам задержанного, таким образом он хотел оставить свой фирменный знак в Севастополе. Теперь полиция передаст собранные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.Читайте также на РИА Новости Крым:Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрутВандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три годаОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала

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севастополь

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севастополь, памятники севастополя, общество, происшествия