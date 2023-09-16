https://crimea.ria.ru/20230916/beregovye-batarei-s-orudiyami-3d-v-sevastopole-otkroyut-unikalnyy-marshrut-1131454709.html

Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрут

Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрут - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрут

В Севастополе готовится к открытию новый патриотический маршрут с дополненной реальностью, который объединит фортификационные сооружения периода царской России, РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T21:35

2023-09-16T21:35

2023-09-16T21:35

севастополь

эксклюзивы риа новости крым

илья давыдов

балаклава

история

николай волков

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе готовится к открытию новый патриотический маршрут с дополненной реальностью, который объединит фортификационные сооружения периода царской России, использовавшиеся в годы Великой Отечественной войны и сохранившиеся до наших дней – береговые батареи. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия "Гренадер", которая является автором проекта, Илья Давыдов.Работа ведется в рамках грантового социального проекта "Южный щит России" с весны этого года. Его цель – создать патриотический маршрут для туристов, объединяющий береговые батареи Севастополя, которые были построены еще в царское время, в конце 19 – начале 20 века, а потом использовались в годы Великой Отечественной войны как опорные пункты, рассказал Давыдов.Все это время в рамках проекта объекты, многие из которых были долгое время заброшены, приводят в порядок: расчищают от мусора, кустарников и камней. Одновременно разрабатывают приложение дополненной реальности, которое станет яркой особенностью маршрута.На первом этапе в маршрут включат пять объектов: форт "Южный" и форт "Северный" в Балаклаве, а также четыре батареи на Северной стороне Севастополя: береговую батарею №10, мортирную батарею №7 и береговые батареи №16 и №24 ("форт Шишкова", расположены они рядом и рассматриваются как один объект проекта – ред.). Позже дополнят его другими. На сайте организации можно будет почитать подробную интересную информацию о каждом из объектов.По словам Давыдова, маршрут с дополненной реальностью по береговым батареям по своей доступности будет схож с Большой Севастопольской тропой: путешествовать смогут все и свободно, самостоятельно выбирая порядок посещений.Маршрут намерены открыть к 30 октября (день начала героической обороны Севастополя 1941-42 гг.)Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков высказал мнение о том, что республике необходимо проработать новые маршруты, которые смогли бы знакомить гостей и самих крымчан с древнерусским периодом на этой земле.Читайте также на РИА Новости Крым:По тропам Великой Победы: на кого рассчитан новый турмаршрут в КрымуВ Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжамиПодземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида" У туристов в Крыму пользуются спросом ранее недооцененные районы – власти

севастополь

балаклава

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, илья давыдов, балаклава, история, николай волков, государственный совет рк (госсовет)