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Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрут - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрут
Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрут - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрут
В Севастополе готовится к открытию новый патриотический маршрут с дополненной реальностью, который объединит фортификационные сооружения периода царской России, РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T21:35
2023-09-16T21:35
севастополь
эксклюзивы риа новости крым
илья давыдов
балаклава
история
николай волков
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе готовится к открытию новый патриотический маршрут с дополненной реальностью, который объединит фортификационные сооружения периода царской России, использовавшиеся в годы Великой Отечественной войны и сохранившиеся до наших дней – береговые батареи. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия "Гренадер", которая является автором проекта, Илья Давыдов.Работа ведется в рамках грантового социального проекта "Южный щит России" с весны этого года. Его цель – создать патриотический маршрут для туристов, объединяющий береговые батареи Севастополя, которые были построены еще в царское время, в конце 19 – начале 20 века, а потом использовались в годы Великой Отечественной войны как опорные пункты, рассказал Давыдов.Все это время в рамках проекта объекты, многие из которых были долгое время заброшены, приводят в порядок: расчищают от мусора, кустарников и камней. Одновременно разрабатывают приложение дополненной реальности, которое станет яркой особенностью маршрута.На первом этапе в маршрут включат пять объектов: форт "Южный" и форт "Северный" в Балаклаве, а также четыре батареи на Северной стороне Севастополя: береговую батарею №10, мортирную батарею №7 и береговые батареи №16 и №24 ("форт Шишкова", расположены они рядом и рассматриваются как один объект проекта – ред.). Позже дополнят его другими. На сайте организации можно будет почитать подробную интересную информацию о каждом из объектов.По словам Давыдова, маршрут с дополненной реальностью по береговым батареям по своей доступности будет схож с Большой Севастопольской тропой: путешествовать смогут все и свободно, самостоятельно выбирая порядок посещений.Маршрут намерены открыть к 30 октября (день начала героической обороны Севастополя 1941-42 гг.)Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков высказал мнение о том, что республике необходимо проработать новые маршруты, которые смогли бы знакомить гостей и самих крымчан с древнерусским периодом на этой земле.Читайте также на РИА Новости Крым:По тропам Великой Победы: на кого рассчитан новый турмаршрут в КрымуВ Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжамиПодземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида" У туристов в Крыму пользуются спросом ранее недооцененные районы – власти
севастополь
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, илья давыдов, балаклава, история, николай волков, государственный совет рк (госсовет)
Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрут

В Севастополе готовятся открыть маршрут по береговым батареям с дополненной реальностью

21:35 16.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея" в Севастополе
Мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя 35-я береговая батарея в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе готовится к открытию новый патриотический маршрут с дополненной реальностью, который объединит фортификационные сооружения периода царской России, использовавшиеся в годы Великой Отечественной войны и сохранившиеся до наших дней – береговые батареи. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия "Гренадер", которая является автором проекта, Илья Давыдов.
Работа ведется в рамках грантового социального проекта "Южный щит России" с весны этого года. Его цель – создать патриотический маршрут для туристов, объединяющий береговые батареи Севастополя, которые были построены еще в царское время, в конце 19 – начале 20 века, а потом использовались в годы Великой Отечественной войны как опорные пункты, рассказал Давыдов.
Все это время в рамках проекта объекты, многие из которых были долгое время заброшены, приводят в порядок: расчищают от мусора, кустарников и камней. Одновременно разрабатывают приложение дополненной реальности, которое станет яркой особенностью маршрута.

"Сейчас идет отрисовка информационных стендов, которые будут установлены на основных видовых местах, где находятся эти батареи. На стендах будут сведения из истории, карта и чертежи батарей. А также QR-коды: наводишь мобильный телефон – и тебе открывается дополненная реальность боевых орудий в тех местах, где они стояли. Это будут 3D-модели в натуральную величину, сейчас они создаются", – сказал Давыдов.

На первом этапе в маршрут включат пять объектов: форт "Южный" и форт "Северный" в Балаклаве, а также четыре батареи на Северной стороне Севастополя: береговую батарею №10, мортирную батарею №7 и береговые батареи №16 и №24 ("форт Шишкова", расположены они рядом и рассматриваются как один объект проекта – ред.).
Позже дополнят его другими. На сайте организации можно будет почитать подробную интересную информацию о каждом из объектов.
По словам Давыдова, маршрут с дополненной реальностью по береговым батареям по своей доступности будет схож с Большой Севастопольской тропой: путешествовать смогут все и свободно, самостоятельно выбирая порядок посещений.

"Таким образом на территории Юга России, помимо крепости Керчь, появятся еще достаточно интересные объекты, фортификационные сооружения периода царской России, дошедшие до наших дней. И это очень важно и для любителей военной истории, и вообще для Севастополя как патриотической столицы России, что будут они демонстрироваться жителям и гостям, особенно молодежи, школьникам и студентам", – заключил Давыдов.

Маршрут намерены открыть к 30 октября (день начала героической обороны Севастополя 1941-42 гг.)
Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков высказал мнение о том, что республике необходимо проработать новые маршруты, которые смогли бы знакомить гостей и самих крымчан с древнерусским периодом на этой земле.
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