https://crimea.ria.ru/20230527/po-tropam-velikoy-pobedy-na-kogo-rasschitan-novyy-turmarshrut-v-krymu-1128993604.html
По тропам Великой Победы: на кого рассчитан новый турмаршрут в Крыму
По тропам Великой Победы: на кого рассчитан новый турмаршрут в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2023
По тропам Великой Победы: на кого рассчитан новый турмаршрут в Крыму
Проект "Патриотические маршруты Крыма. По тропам Великой Победы" рассчитан на педагогов и учеников старших классов крымских школ. Его цель - популяризация... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T08:49
2023-05-27T08:49
2023-05-27T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Проект "Патриотические маршруты Крыма. По тропам Великой Победы" рассчитан на педагогов и учеников старших классов крымских школ. Его цель - популяризация пешего туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замдиректора Центра детского туризма и краеведения РК, эксперт молодежного клуба РГО Максим Репецкий.Походы со смыслом"Наши маршруты отличаются тем, что помимо трека будет также прилагаться и текст рассказа о событиях, которые происходили здесь в годы Великой Отечественной войны", - объяснил эксперт.По его словам, новые маршруты будут доступны для широкой аудитории уже в ближайшее время. Речь идет как о походах выходного дня, так и о путешествиях с несколькими ночевками. Как отметил Репецкий, все маршруты проработаны с точки зрения удобства и доступности для походов с детьми.Новый проект направлен на поддержку педагогов, которые занимаются туризмом со своими воспитанниками. При этом возраст детей, которые могут отправляться в поход, выбирает непосредственно их наставник.Нужны опытные походники"Сейчас идет конкурсный отбор, педагоги присылают нам свои заявки. Мы их рассматриваем. После – рассылаем письма об участии в проекте и оказываем поддержку тем, кто будет участвовать в нем", - рассказал Репецкий. Перед началом похода группы оформляют в соответствии с действующими нормативными актами по линии образования. Организаторы предоставляют участникам бесплатное индивидуальное питание и обеспечивают подвоз снаряжения, а также помощь специалистов.По той причине, что степень ответственности педагогов в этом случае очень высока и лишь небольшое количество взрослых идут на участие в подобных мероприятиях, новый проект пока не такой масштабный, как бы того хотелось его создателям. Кроме того, сейчас предпочтение отдается детям и педагогам, которые раньше участвовали в походной и экспедиционной деятельности.Маршруты удобные и разноплановые"Мы ориентировались на разноплановость маршрутов по их расположению на территории Крыма. Сделано это для того, чтобы дети из разных регионов полуострова могли посетить их. Так, очевидно, что учителям и школьникам из Феодосии удобнее и менее затратно побывать на местах действия Старокрымского партизанского отряда, ребятам из Бахчисарайского района - в Партизанском госпитале у туристической стоянки "Чайный домик", а ребятам из Симферополя и Белогорского района удобнее посетить маршруты, связанные с Северным соединением крымских партизан, с Курганом славы и Партизанской поляной", - объяснил Репецкий.По его словам, новый проект рассчитан на крымчан. В настоящее время заявки из других регионов России не принимаются. Но маршруты, которые будут разработаны, передадут также в Центр детского туризма. И в последующем они будут доступны для всех, кто захочет посетить полуостров и отправиться в поход патриотическими маршрутами.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детейСколько крымских школьников организованно отдохнут этим летом
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму, внутренний туризм, экотуризм, дети, патриотическое воспитание, общество, природа, новости крыма, максим репецкий
По тропам Великой Победы: на кого рассчитан новый турмаршрут в Крыму
В Крыму появятся патриотические туристические маршруты для детей и педагогов
08:49 27.05.2023 (обновлено: 10:43 27.05.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым.
Проект "Патриотические маршруты Крыма. По тропам Великой Победы" рассчитан на педагогов и учеников старших классов крымских школ. Его цель - популяризация пешего туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал замдиректора Центра детского туризма и краеведения РК, эксперт молодежного клуба РГО Максим Репецкий.
Походы со смыслом
"Наши маршруты отличаются тем, что помимо трека будет также прилагаться и текст рассказа о событиях, которые происходили здесь в годы Великой Отечественной войны", - объяснил эксперт.
По его словам, новые маршруты будут доступны для широкой аудитории уже в ближайшее время. Речь идет как о походах выходного дня, так и о путешествиях с несколькими ночевками. Как отметил Репецкий, все маршруты проработаны с точки зрения удобства и доступности для походов с детьми.
Новый проект направлен на поддержку педагогов, которые занимаются туризмом со своими воспитанниками. При этом возраст детей, которые могут отправляться в поход, выбирает непосредственно их наставник.
Нужны опытные походники
"Сейчас идет конкурсный отбор, педагоги присылают нам свои заявки. Мы их рассматриваем. После – рассылаем письма об участии в проекте и оказываем поддержку тем, кто будет участвовать в нем", - рассказал Репецкий.
Перед началом похода группы оформляют в соответствии с действующими нормативными актами по линии образования. Организаторы предоставляют участникам бесплатное индивидуальное питание и обеспечивают подвоз снаряжения, а также помощь специалистов.
По той причине, что степень ответственности педагогов в этом случае очень высока и лишь небольшое количество взрослых идут на участие в подобных мероприятиях, новый проект пока не такой масштабный, как бы того хотелось его создателям. Кроме того, сейчас предпочтение отдается детям и педагогам, которые раньше участвовали в походной и экспедиционной деятельности.
Маршруты удобные и разноплановые
"Мы ориентировались на разноплановость маршрутов по их расположению на территории Крыма. Сделано это для того, чтобы дети из разных регионов полуострова могли посетить их. Так, очевидно, что учителям и школьникам из Феодосии удобнее и менее затратно побывать на местах действия Старокрымского партизанского отряда, ребятам из Бахчисарайского района - в Партизанском госпитале у туристической стоянки "Чайный домик", а ребятам из Симферополя и Белогорского района удобнее посетить маршруты, связанные с Северным соединением крымских партизан, с Курганом славы и Партизанской поляной", - объяснил Репецкий.
По его словам, новый проект рассчитан на крымчан. В настоящее время заявки из других регионов России не принимаются. Но маршруты, которые будут разработаны, передадут также в Центр детского туризма. И в последующем они будут доступны для всех, кто захочет посетить полуостров и отправиться в поход патриотическими маршрутами.
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