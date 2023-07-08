https://crimea.ria.ru/20230708/u-turistov-v-krymu-polzuyutsya-sprosom-ranee-nedootsenennye-rayony--vlasti-1129904809.html

У туристов в Крыму пользуются спросом ранее недооцененные районы – власти

У туристов в Крыму пользуются спросом ранее недооцененные районы – власти - РИА Новости Крым, 08.07.2023

У туристов в Крыму пользуются спросом ранее недооцененные районы – власти

Крым входит в пик туристической активности, при этом популярностью у гостей полуострова в этом сезоне пользуются ранее недооцененные районы. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T20:45

2023-07-08T20:45

2023-07-08T20:45

туризм

владимир константинов

туризм в крыму

крым

новости крыма

логистика

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123959999_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_3832706aadf2438047eb069345112c21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Крым входит в пик туристической активности, при этом популярностью у гостей полуострова в этом сезоне пользуются ранее недооцененные районы. Об этом в интервью на канале "Соловьев Live" сообщил глава госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, средняя загрузка в местах размещения в Крыму на сегодняшний день составляет 52%, и "этот показатель будет расти"."У нас курортный сезон. Сейчас мы входим в пик, и каждый день будет менять ситуацию. Наши отельеры ждут с распростертыми объятиями клиентов", – сказал Константинов.Он отметил, что загрузка отелей отличается в разных районах полуострова. Где-то она совсем невелика, а где-то достигает 90%. Общий поток туристов сейчас примерно на 20% ниже, чем в этот же период в прошлом году, что преимущественно обусловлено временным отсутствием авиасообщения.В то же время в нынешнем сезоне заметно увеличилась загрузка в тех районах, которые раньше не пользовались спросом у туристов.По его словам, почти вся дорога в Крым по новым территориям уже отремонтирована, и поток людей, которые едут по ним в республику, увеличивается: в сутки приезжают более 5 тысяч человек.Что касается ситуации на Крымском мосту, то утром в субботу, 8 июля, время ожидания досмотра со стороны республики составляло до 30 минут, а со стороны Краснодара — менее часа. "Ситуация нормализовалась. Надеюсь, она останется такой до конца лета", – заметил спикер крымского парламента.Он подчеркнул, что интерес к Крыму у туристов будет всегда."Интерес в Крыму не угасает, и он угаснуть не может. У нас потрясающая природа и море. К нам едут оздоровить себя и детей. Поэтому мы готовимся", – заключил Константинов.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин Путин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, туризм в крыму, крым, новости крыма, логистика, транспорт