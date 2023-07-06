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Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Туризм
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Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе
Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе
На поддержку туристической отрасли Республики Крым и города Севастополя из федерального бюджета будет выделено более 2,5 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T16:24
2023-07-06T19:04
туризм
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. На поддержку туристической отрасли Республики Крым и города Севастополя из федерального бюджета будет выделено более 2,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам Мишустина, эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний, если в течение 12 месяцев – с октября 2022 года – они сохранят занятость на уровне не менее 80%. "Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора смогли сохранить свои коллективы и, конечно, продолжили вести свой бизнес, свою деятельность, готовы были принимать всех граждан, кто захочет отдохнуть в Крыму", – подчеркнул глава правительства.Ранее президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Гранты на развитие пляжей: в Крыму стартовал конкурс для инвесторовВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублейКрым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
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Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе

Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе

16:24 06.07.2023 (обновлено: 19:04 06.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасатель на вышке на пляже Учкуевка в Севастополе
Спасатель на вышке на пляже Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. На поддержку туристической отрасли Республики Крым и города Севастополя из федерального бюджета будет выделено более 2,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере туризма в Крыму и Севастополе, испытывают значительные трудности из-за логистики… Чтобы сохранить туристический потенциал этих двух субъектов, правительство выделит свыше 2,5 млрд рублей", - сказал премьер на заседании правительства.
По словам Мишустина, эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний, если в течение 12 месяцев – с октября 2022 года – они сохранят занятость на уровне не менее 80%.
"Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора смогли сохранить свои коллективы и, конечно, продолжили вести свой бизнес, свою деятельность, готовы были принимать всех граждан, кто захочет отдохнуть в Крыму", – подчеркнул глава правительства.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.
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