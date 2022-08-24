https://crimea.ria.ru/20220824/krym-poluchit-165-mln-rubley-na-plyazhi-i-organizatsiyu-meropriyatiy-1124272037.html

Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий

Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий

Более 160 миллионов рублей выделили Крыму на развитие туристической инфраструктуры, рассказал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T11:43

2022-08-24T11:43

2022-08-24T11:43

туризм

крым

сергей аксенов

туризм в крыму

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Более 160 миллионов рублей выделили Крыму на развитие туристической инфраструктуры, рассказал глава республики Сергей Аксенов.Турсезон 2022 в Крыму и Севастополе: мнения экспертов и властей >>По его словам, Крым вошел в число победителей конкурсного отбора среди субъектов России, в связи с чем в 2023 году республике предоставят грант на благоустройство пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий.Кроме того, он напомнил, что в этом году республике выделили более полумиллиарда рубелей на строительство быстровозводимых модельных гостиниц, благоустройство пляжей и создания инфраструктуры туризма.Ранее сообщалось, что в Сакском районе Крыма за два года построят оздоровительный центр на термальных водах.

https://crimea.ria.ru/20220802/alupka-i-evpatoriya-poluchat-336-mln-rubley-na-obustroystvo-turtsentrov-1124032469.html

https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-budut-stroit-bystrovozvodimye-modulnye-oteli-1123958567.html

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крым, сергей аксенов, туризм в крыму, экономика