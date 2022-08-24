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Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
Более 160 миллионов рублей выделили Крыму на развитие туристической инфраструктуры, рассказал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T11:43
2022-08-24T11:43
туризм
крым
сергей аксенов
туризм в крыму
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Более 160 миллионов рублей выделили Крыму на развитие туристической инфраструктуры, рассказал глава республики Сергей Аксенов.Турсезон 2022 в Крыму и Севастополе: мнения экспертов и властей &gt;&gt;По его словам, Крым вошел в число победителей конкурсного отбора среди субъектов России, в связи с чем в 2023 году республике предоставят грант на благоустройство пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий.Кроме того, он напомнил, что в этом году республике выделили более полумиллиарда рубелей на строительство быстровозводимых модельных гостиниц, благоустройство пляжей и создания инфраструктуры туризма.Ранее сообщалось, что в Сакском районе Крыма за два года построят оздоровительный центр на термальных водах.
https://crimea.ria.ru/20220802/alupka-i-evpatoriya-poluchat-336-mln-rubley-na-obustroystvo-turtsentrov-1124032469.html
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крым, сергей аксенов, туризм в крыму, экономика
Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий

Крым получит грант 165 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры – Аксенов

11:43 24.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже а Алуште
На пляже а Алуште - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Более 160 миллионов рублей выделили Крыму на развитие туристической инфраструктуры, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Турсезон 2022 в Крыму и Севастополе: мнения экспертов и властей >>
По его словам, Крым вошел в число победителей конкурсного отбора среди субъектов России, в связи с чем в 2023 году республике предоставят грант на благоустройство пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий.
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"Общая сумма – 165 миллионов рублей, финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Также в 2023 году при поддержке правительства Российской Федерации будут реализованы проекты туристских кодов центров городов Алупки и Евпатории", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, он напомнил, что в этом году республике выделили более полумиллиарда рубелей на строительство быстровозводимых модельных гостиниц, благоустройство пляжей и создания инфраструктуры туризма.
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Ранее сообщалось, что в Сакском районе Крыма за два года построят оздоровительный центр на термальных водах.
 
ТуризмКрымСергей АксеновТуризм в КрымуЭкономика
 
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