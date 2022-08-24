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Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
Более 160 миллионов рублей выделили Крыму на развитие туристической инфраструктуры, рассказал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T11:43
2022-08-24T11:43
2022-08-24T11:43
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Более 160 миллионов рублей выделили Крыму на развитие туристической инфраструктуры, рассказал глава республики Сергей Аксенов.Турсезон 2022 в Крыму и Севастополе: мнения экспертов и властей >>По его словам, Крым вошел в число победителей конкурсного отбора среди субъектов России, в связи с чем в 2023 году республике предоставят грант на благоустройство пляжных территорий и поддержку событийных мероприятий.Кроме того, он напомнил, что в этом году республике выделили более полумиллиарда рубелей на строительство быстровозводимых модельных гостиниц, благоустройство пляжей и создания инфраструктуры туризма.Ранее сообщалось, что в Сакском районе Крыма за два года построят оздоровительный центр на термальных водах.
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крым, сергей аксенов, туризм в крыму, экономика
Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
Крым получит грант 165 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры – Аксенов