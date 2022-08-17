https://crimea.ria.ru/20220817/tursezon-2022-v-krymu-i-sevastopole-mneniya-ekspertov-i-vlastey-1124198524.html

Турсезон 2022 в Крыму и Севастополе: мнения экспертов и властей

Турсезон 2022 в Крыму и Севастополе: мнения экспертов и властей - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Турсезон 2022 в Крыму и Севастополе: мнения экспертов и властей

Средняя загрузка средств размещения по Крыму и Севастополю составляет 60%, сообщают эксперты отрасли туриндустрии. Власти называют цифру в 80% и напоминают, что РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T17:01

2022-08-17T17:01

2022-08-17T17:01

туризм

туризм в крыму

крым

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Средняя загрузка средств размещения по Крыму и Севастополю составляет 60%, сообщают эксперты отрасли туриндустрии. Власти называют цифру в 80% и напоминают, что впереди - бархатный сезон, поэтому выводы об успешности сезона делать преждевременно.По словам главы Ассоциации малых отелей Наталии Стамбульниковой, июнь был "совсем провальный" – средний показатель загрузки мест размещения едва достигал 20% и по Крыму, и по Севастополю. В июле был отложенный старт – загрузка началась с середины месяца. Сейчас ситуация несколько выправилась, но говорить об успехах все же не приходится."На сегодняшний момент где-то 100%, где-то 50%, средний – 60-70%", – сказала Стамбульникова РИА Новости Крым.По ее словам, "туристы есть, но этот сезон для того, чтобы выжить", так как наибольший спрос в отрасли отмечается на бюджетные объекты размещения, в том числе квартиры и апартаменты.На авто по Крыму: видео-советы туристам от Алушты до Байдарского перевала >>"В нынешних условиях отмененных авиарейсов на отдых к нам люди едут поездом или на личных автомобилях, и это туристы, которые не готовы выкладывать большие деньги: 6 – 10 тысяч за номер. Снимают то, что могут снять посуточно сроком на неделю-две", – отметила эксперт.Аналогичные данные привел президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Проблема сохраняется с Крымом. К сожалению, там средняя загрузка близка к 60%", – цитирует Уманского НСН. - Говорить о том, что сезон для него успешный, не стоит".Для сравнения он привел загрузку в Сочи: в августе она близка к 90%, на других курортах Краснодарского края показатель колеблется около 80%, что тоже "неплохо", отметил Уманский.По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, некоторые компании в Крыму отмечают падение объема бронирований новых туров на 25% на фоне ЧП в Джанкойском районе Крыма, но массовых отказов от отдыха и брони нет. При этом спрос на Крым уже начал снижаться на финише летнего сезона, что традиционно, заметила она в комментарии "Интерфакс Туризм".Ссылаясь на данные туроператоров, в РСТ отмечают, что по итогу сезона объем продаж окажется вдвое меньше, чем в прошлом году.В минкурортов Крыма с таким прогнозом не согласны.Он добавил, что минкурортов находится на постоянной связи со всеми объектами размещения, фиксируя прямые налоговые поступления от туристической деятельности в бюджет республики. И они "в некоторой части даже растут".Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым >>"Спрос на Крым стабильно высокий, хотя снижение турпотока по объективным причинам, будет. На данный момент средняя загрузка августа составляет 80%. Нестандартных отмен бронирования на август – сентябрь нет, есть единичные случаи – это обычная ситуация. Что касается ситуации на всех крымских курортах – она спокойная, штатная. Курортный сезон в Крыму продолжается, и впереди еще бархатный сезон, любимый россиянами", – заключил Волченко.Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет >>Ранее член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко заявил, что отдых в Крыму летом 2022 заметно дешевле, чем в Сочи и Абхазии из-за падения интереса туристов к данному направлению из-за трудностей с логистикой.

https://crimea.ria.ru/20220810/zachem-lyudi-edut-v-krymskuyu-novofedorovku-1124123366.html

https://crimea.ria.ru/20220713/glava-rosturizma-otsenila-bezopasnost-otdykha-v-krymu-1123834505.html

https://crimea.ria.ru/20220613/peresekaya-krymskiy-most-chto-vstrechaet-turista-pervym-1123453807.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

туризм в крыму, крым, общество