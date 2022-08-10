https://crimea.ria.ru/20220810/minkurortov-otkazov-ot-otdykha-v-krymu-i-annulirovaniya-turov-net-1124125899.html

Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет

Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет

Туристы после инцидента в Новофедоровке не отказываются от туров в Крым и не отменяют отдых в Сакском районе, за помощью к туроператорам никто не обращался. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T15:03

2022-08-10T15:03

2022-08-10T15:03

туризм

туризм в крыму

крым

взрывы в новофедоровке

новофедоровка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Туристы после инцидента в Новофедоровке не отказываются от туров в Крым и не отменяют отдых в Сакском районе, за помощью к туроператорам никто не обращался. Об этом сообщает минкурортов республики.Бронирование отелей до конца август в среднем составляет 80%, на сентябрь – 60%. Все отели и пляжи полуострова в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова.Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов >>"Обстановка на вокзалах и трассах спокойная, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма РК", - заключили в минтуризма.Ранее власти Крыма ввели режим ЧС в крымском курортном поселке Новофедоровка из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрывов один человек погиб и 14 пострадали. Повреждены 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, а также частные дома. Более 250 человек размещены в пунктах временного размещения.

https://crimea.ria.ru/20220810/chp-na-aerodrome-v-novofedorovke-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1124123800.html

крым

новофедоровка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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