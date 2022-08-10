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Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет
Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет
Туристы после инцидента в Новофедоровке не отказываются от туров в Крым и не отменяют отдых в Сакском районе, за помощью к туроператорам никто не обращался. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T15:03
2022-08-10T15:03
2022-08-10T15:03
туризм
туризм в крыму
крым
взрывы в новофедоровке
новофедоровка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Туристы после инцидента в Новофедоровке не отказываются от туров в Крым и не отменяют отдых в Сакском районе, за помощью к туроператорам никто не обращался. Об этом сообщает минкурортов республики.Бронирование отелей до конца август в среднем составляет 80%, на сентябрь – 60%. Все отели и пляжи полуострова в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова.Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов >>"Обстановка на вокзалах и трассах спокойная, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма РК", - заключили в минтуризма.Ранее власти Крыма ввели режим ЧС в крымском курортном поселке Новофедоровка из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрывов один человек погиб и 14 пострадали. Повреждены 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, а также частные дома. Более 250 человек размещены в пунктах временного размещения.
https://crimea.ria.ru/20220810/chp-na-aerodrome-v-novofedorovke-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1124123800.html
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, крым, взрывы в новофедоровке, новофедоровка
Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет
Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров из-за ЧП в Новофедоровке нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Туристы после инцидента в Новофедоровке не отказываются от туров в Крым и не отменяют отдых в Сакском районе, за помощью к туроператорам никто не обращался. Об этом сообщает минкурортов республики.
"По данным руководителей отелей и туроператоров, осуществляющих пакетные туры в Крым, отказов от поездок в Крым не наблюдается, также нет отмены уже проходящего отдыха как в Сакском районе, так и в других регионах республики. Никто из туристов не обращался за помощью к туроператорам и не выразил желания прервать отпуск", - сообщили в пресс-службе.
Бронирование отелей до конца август в среднем составляет 80%, на сентябрь – 60%. Все отели и пляжи полуострова в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова.
"Обстановка на вокзалах и трассах спокойная, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма РК", - заключили в минтуризма.
Ранее власти Крыма ввели режим ЧС в крымском курортном поселке Новофедоровка из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрывов один человек погиб и 14 пострадали. Повреждены 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, а также частные дома. Более 250 человек размещены в пунктах временного размещения.