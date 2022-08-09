https://crimea.ria.ru/20220809/sredi-turistov-v-novofedorovke-nikto-ne-postradal---minkurortov-1124115522.html

Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов

Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов

В минкурортов Крыма сообщили, что военный аэродром, где произошли взрывы, находится далеко от курортной зоны, туристы не пострадали. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T18:10

2022-08-09T18:10

2022-08-09T18:11

крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В минкурортов Крыма сообщили, что военный аэродром, где произошли взрывы, находится далеко от курортной зоны, туристы не пострадали. "Хлопки в районе Новофедоровки произошли в некурортной зоне, туристы не пострадали. На месте работают специальные службы, ситуация выясняется", - сообщили в пресс-службе ведомства.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На месте находятся глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена. Жителей домов, расположенных рядом с военным аэродромом, эвакуируют.Министр здравоохранения Крыма сообщил о пяти пострадавших, среди которых ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь, один пока находится в больнице.

https://crimea.ria.ru/20220809/vzryvy-v-novofedorovke-v-krymu-chto-izvestno-1124113171.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя