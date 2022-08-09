Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов
Минкурортов Крыма: ЧП в Новофедоровке произошло не в курортной зоне, туристы не пострадали
18:10 09.08.2022 (обновлено: 18:11 09.08.2022)
© Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма Пляж в поселке Новофедоровка Сакского района
© Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В минкурортов Крыма сообщили, что военный аэродром, где произошли взрывы, находится далеко от курортной зоны, туристы не пострадали.
"Хлопки в районе Новофедоровки произошли в некурортной зоне, туристы не пострадали. На месте работают специальные службы, ситуация выясняется", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По всем вопросам жителям и гостям республики в ведомстве рекомендовали обращаться на круглосуточную многоканальную горячую линию 8 (800) 511-80-18 или в официальные аккаунты министерства туризма в соцсетях.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На месте находятся глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.
В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена. Жителей домов, расположенных рядом с военным аэродромом, эвакуируют.
Министр здравоохранения Крыма сообщил о пяти пострадавших, среди которых ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь, один пока находится в больнице.