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Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов
Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов
В минкурортов Крыма сообщили, что военный аэродром, где произошли взрывы, находится далеко от курортной зоны, туристы не пострадали. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T18:10
2022-08-09T18:11
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В минкурортов Крыма сообщили, что военный аэродром, где произошли взрывы, находится далеко от курортной зоны, туристы не пострадали. "Хлопки в районе Новофедоровки произошли в некурортной зоне, туристы не пострадали. На месте работают специальные службы, ситуация выясняется", - сообщили в пресс-службе ведомства.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На месте находятся глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена. Жителей домов, расположенных рядом с военным аэродромом, эвакуируют.Министр здравоохранения Крыма сообщил о пяти пострадавших, среди которых ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь, один пока находится в больнице.
https://crimea.ria.ru/20220809/vzryvy-v-novofedorovke-v-krymu-chto-izvestno-1124113171.html
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Среди туристов в Новофедоровке никто не пострадал - минкурортов

Минкурортов Крыма: ЧП в Новофедоровке произошло не в курортной зоне, туристы не пострадали

18:10 09.08.2022 (обновлено: 18:11 09.08.2022)
 
© Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма Пляж в поселке Новофедоровка Сакского района
 Пляж в поселке Новофедоровка Сакского района
© Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В минкурортов Крыма сообщили, что военный аэродром, где произошли взрывы, находится далеко от курортной зоны, туристы не пострадали.
"Хлопки в районе Новофедоровки произошли в некурортной зоне, туристы не пострадали. На месте работают специальные службы, ситуация выясняется", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По всем вопросам жителям и гостям республики в ведомстве рекомендовали обращаться на круглосуточную многоканальную горячую линию 8 (800) 511-80-18 или в официальные аккаунты министерства туризма в соцсетях.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На месте находятся глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.
В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена. Жителей домов, расположенных рядом с военным аэродромом, эвакуируют.
Министр здравоохранения Крыма сообщил о пяти пострадавших, среди которых ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь, один пока находится в больнице.
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15:55
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КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
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17:58Пять человек ранены в результате взрывов в Новофедоровке - минздрав
17:32Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов
17:12В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции
17:00Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано
16:54Минобороны назвало причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке
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