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Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов
Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов
Жителей домов, расположенных рядом с военным аэродромом в поселке Новофедоровка, эвакуируют. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T17:32
2022-08-09T17:32
2022-08-09T17:35
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
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САКИ, 9 авг - РИА Новости Крым. Жителей домов, расположенных рядом с военным аэродромом в поселке Новофедоровка, эвакуируют. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.При этом он подчеркнул, что речи об эвакуации всех жителей поселка нет.Ранее он сообщил, что из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На месте находятся глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.
https://crimea.ria.ru/20220809/vzryvy-v-novofedorovke-v-krymu-chto-izvestno-1124113171.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов
Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов
Аксенов: решено вывезти людей из домов, находящихся рядом с аэродромом в Новофедоровке
17:32 09.08.2022 (обновлено: 17:35 09.08.2022)