https://crimea.ria.ru/20220809/zhiteley-domov-ryadom-s-aerodromom-v-novofedorovke-evakuiruyut---aksenov-1124114729.html

Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов

Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов

Жителей домов, расположенных рядом с военным аэродромом в поселке Новофедоровка, эвакуируют. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T17:32

2022-08-09T17:32

2022-08-09T17:35

крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

сергей аксенов

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САКИ, 9 авг - РИА Новости Крым. Жителей домов, расположенных рядом с военным аэродромом в поселке Новофедоровка, эвакуируют. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.При этом он подчеркнул, что речи об эвакуации всех жителей поселка нет.Ранее он сообщил, что из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На месте находятся глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

https://crimea.ria.ru/20220809/vzryvy-v-novofedorovke-v-krymu-chto-izvestno-1124113171.html

https://crimea.ria.ru/20220809/voennyy-aerodrom-saki-spravka-1124114520.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов