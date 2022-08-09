https://crimea.ria.ru/20220809/pyat-chelovek-raneny-v-rezultate-vzryvov-v-novofedorovke---minzdrav-1124115086.html

Пять человек ранены в результате взрывов в Новофедоровке - минздрав

Пять человек ранены в результате взрывов в Новофедоровке - минздрав - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Пять человек ранены в результате взрывов в Новофедоровке - минздрав

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка. Об этом журналистам сообщил глава минздрава... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T17:58

2022-08-09T17:58

2022-08-09T17:58

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безопасность республики крым и севастополя

происшествия

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка. Об этом журналистам сообщил глава минздрава Республики Крыма Константин Скорупский.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На месте находятся глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена. Жителей домов, расположенных рядом с военным аэродромом, эвакуируют.

https://crimea.ria.ru/20220809/zhiteley-domov-ryadom-s-aerodromom-v-novofedorovke-evakuiruyut---aksenov-1124114729.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, здравоохранение в крыму и севастополе