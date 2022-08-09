Пять человек ранены в результате взрывов в Новофедоровке - минздрав
Минздрав: при взрывах в Новофедоровке пострадали пять человек, в том числе ребенок
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка. Об этом журналистам сообщил глава минздрава Республики Крыма Константин Скорупский.
"По состоянию на 17:30 в Сакскую районную больницу доставлено пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, оказывается хирургическая помощь, зафиксировано непроникающее ранение грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня для него нет", - сказал Скорупский.
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым, что хлопки слышны со стороны военного аэродрома. По информации очевидцев, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбиты стекла. На месте находятся глава региона Сергей Аксенов и сотрудники экстренных служб.
В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за ЧП в Новофедоровке усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена. Жителей домов, расположенных рядом с военным аэродромом, эвакуируют.